Montréal-Nord réaffirme sa volonté d’instaurer de saines habitudes de vie

L’arrondissement de Montréal-Nord a lancé sa première politique sur les saines habitudes de vie qui vise à «instaurer des environnements favorables à des choix « santé » pour l’ensemble des citoyens du secteur».

Lors d’une conférence à l’école Pierre-de-Coubertin, la mairesse, Christine Black, a annoncé une série de mesures à mettre en place d’ici 2025.

Parmi celles-ci, on compte l’ajout d’aliments santé dans les arénas et centres culturels, le soutien aux initiatives citoyennes de jardinage et la construction d’un centre sportif et intergénérationnel au Parc Pilon.

Renverser les tendances

En 2012, 40 000 Nord-montréalais ne consommaient pas assez de fruits et légumes, selon les statistiques de l’enquête TOPO de la Direction de la santé publique. L’enquête indiquait aussi que plus de 2 000 jeunes entre 15 et 24ans étaient en surpoids et un Nord-montréalais sur trois était atteint d’une maladie chronique.

«Je suis plutôt préoccupée par ce genre de statistiques. Il est urgent de faire bouger ces indicateurs», déclare la mairesse, Christine Black, «c’est pour renverser cette tendance que nous mettons en place des actions afin d’offrir à la population des pistes de solution», poursuit-elle.

Projet sur huit ans

«Les saines habitudes de vie, ce n’est pas juste bouger plus, manger mieux. C’est plus complexe que ça. Il faut travailler ensemble pour mener une politique qui va prendre action dans la communauté», annonce Sylvie Bernier, médaillée d’or aux Jeux olympiques de Los Angeles et ambassadrice de Québec en forme.

Du côté des organismes communautaires qui œuvrent déjà dans le domaine des saines habitudes, les attentes sont grandes.

«J’aimerais que cette politique puisse favoriser l’émergence de nouvelles initiatives des citoyens», affirme David Dufour du comité de suivi en sécurité alimentaire.

La politique des saines habitudes de vie 2017-2025 devrait être officiellement approuvée lors du prochain conseil d’arrondissement, le 5 juin.