Montréal-Nord met la priorité sur l’économie

Portrait économique de Montréal-Nord

– L’arrondissement comptait 1 485 entreprises en 2013

– Le taux de chômage èa Montréal-Nord était de 14% en 2011, contre 10% pour la Ville de Montréal

– 11,5% du territoire de l’arrondissement est recensé comme zone d’emploi

– Il existe quatre zones d’emploi à Montréal-Nord. Le boulevard Industriel, entre le boulevard Saint-Michel et l’avenue des Récollets, le boulevard Industriel, entre les boulevards Pie-IX et Lacordaire, le secteur du boulevard Henri-Bourassa Est et de la place Pascal-Gagnon et le boulevard Albert-Hudon entre le boulevard Henri-Bourassa et le boulevard Léger.

– En 2016, il y avait 3 200 emplois dans le secteur de la fabrication, qui est le 3ème secteur économique de Montréal-Nord, derrière le commerce de détail et les soins de santé et assistance sociale Sources:Montréal en statistiques, Ville de Montréal 2014 – Enquête nationale auprès des ménages 2011