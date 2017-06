Le SPVM cherche des victimes d’agressions sexuelles à Montréal-Nord

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) vient d’arrêter un agresseur sexuel à Montréal-Nord. Il invite les personnes qui auraient été victimes ou qui connaissent des victimes de cet individu à se manifester.

Habitant de Montréal-Nord, Gerardo Segovia fait face à des accusations de séquestration et contacts sexuels. Selon le communiqué du SPVM, il aurait fait au moins deux victimes, des jeunes filles de 9 et 10 ans. Les enquêteurs pensent toutefois qu’il pourrait y en avoir d’autres. Ils invitent donc les personnes qui auraient été victimes ou qui connaissent des victimes à se rendre au poste de police de leur quartier ou à communiquer avec le 911 afin de déposer une plainte officielle.

Gerardo Segovia est un homme blanc, originaire de l’Amérique latine, âgé de 57 ans. Il mesure 1,63 m (5’4’’) et est de forte constitution. Il a les cheveux noir et gris et a les yeux noirs.

Une arrestation rapide

Le SPVM explique que Gerardo Segovia aurait donné de l’argent à deux jeunes filles devant un dépanneur de la rue d’Amiens, à Montréal-Nord, afin qu’elles puissent s’acheter des friandises. Il les aurait ensuite suivies, avant de les mener de force dans son logement où il aurait procédé à des contacts sexuels sur l’une des fillettes. Ces dernières ont réussi à fuir et à appeler le 911.

L’homme a été arrêté quelques minutes après par les policiers du Module des agressions sexuelles de la Section des crimes majeurs du Service de la police de la Ville de Montréal et a comparu le lendemain, 29 mai, à la Cour du Québec.