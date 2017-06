7 hommes arrêtés pour une série de crimes violents

Sept jeunes hommes ont été arrêtés mercredi pour un meurtre survenu en juin 2016, des incendies criminels, une invasion à domicile et de la fraude, a annoncé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Plusieurs des crimes ont été commis pour le compte du crime organisé, selon la police.

En plus des arrestations, la police indique avoir déjoué plusieurs crimes et saisi des armes à feu, des chargeurs, un silencieux artisanal, un pistolet à décharge électrique et d’autres items.

Les suspects doivent comparaître jeudi à la Cour du Québec.

Pour mener à terme cette opération, le SPVM a mis sur pied une équipe d’enquête mixte, pilotée par la Section des crimes majeurs et regroupant les unités des Crimes majeurs, Incendies criminels, Crimes de violence de la Division Est et de l’Antigang.Cette équipe a également reçu le soutien des policiers du poste de quartier 39, à Montréal.

Plus de détails suivront.