Une fête pour les nouveau-nés de Montréal-Nord

Pour la première fois, l’organisme Entre Parents de Montréal-Nord a organisé une fête en l’honneur des bébés de 0 à 3 mois, une façon de faciliter l’intégration à la communauté des nouveaux parents.

C’est en chansons, sous le soleil, que les membres de l’organisme communautaire Entre Parents de Montréal-Nord ont accueilli les poupons dans le parc Aimé-Léonard de l’arrondissement. Organisée avec le soutien de différents partenaires comme le PDQ39, le CIUSSS Nord-de-l’Île-de-Montréal ou encore la Fondation de la Visite, la Fête des nouveau-nés était l’occasion pour les parents de créer des liens et surtout d’obtenir de l’information.

«Nous allons montrer aux parents toutes les ressources qu’ils ont à disposition et nous allons faire la promotion des activités du quartier pour les enfants», détaille Roseline Salois d’Entre Parents.

«Je voulais vraiment participer à cette première Fête des nouveau-nés», témoigne Nancy Roch, venue présenter Juliano, son bébé de 21 jours aux autres parents.

«Je suis membre d’Entre Parents et je trouve que l’organisme évolue beaucoup. Grâce à ça je me suis fait de nouveaux amis, dont des gens qui ont plus d’expérience avec les enfants».

Les mamans, et les quelques papas présents, ont reçu de nombreux cadeaux, comme des livres pour enfants, des brosses à dents ou des bavettes. Ils ont aussi pu participer à différents ateliers avec leur poupon.

«C’est une très belle reconnaissance pour les parents. Cette activité permet de les sortir de chez eux, et peut-être, pour les parents immigrés, de leur rappeler des traditions de leur pays d’origine où l’on célèbre davantage les nouveau-nés», conclut Maty Diop, organisatrice communautaire au CLSC de Montréal-Nord, qui est partenaire de la fête.