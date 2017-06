Une joujouthèque en extérieur à Montréal-Nord

L’arrondissement de Montréal-Nord se dote de sa première joujouthèque en extérieur. Installée dans la cour de l’école Jules-Verne, elle prend la forme d’un conteneur rempli de jouets.

Vélos, livres, ballons, jeux de société, la joujouthèque contient plus d’une centaine de jouets pour occuper les enfants de Montréal-Nord, tout l’été.

«C’est un très beau cadeau pour les enfants du quartier», a déclaré la mairesse de l’arrondissement, Christine Black.

Projet de l’arrondissement, en collaboration avec Soverdi et l’Institut Pacifique, avec le soutien du groupe Banque TD, la joujouthèque s’adresse aux enfants de 4 à 14ans, ainsi qu’à leurs parents. Le principe est de permettre aux enfants de tout le quartier d’utiliser les jeux. Une éducatrice de l’Institut Pacifique sera sur place pour les conseiller. Les enfants ne peuvent toutefois pas apporter les jeux à la maison.

Accompagner les enfants

«Nos élèves ont de la difficulté à arriver prêts à l’école primaire. L’idée de la joujouthèque c’est de les préparer, les rassembler et leur donner des outils. Cela permet aussi que certains enfants ne se retrouvent pas seuls l’été», fait valoir Christine Black.

Ouverte du jeudi au dimanche, la joujouthèque est complémentaire avec le programme Temps Libre de l’Institut Pacifique, qui propose des activités non structurées aux enfants dans les parcs, du lundi au mercredi.

«Nous connaissons les jeunes, leurs problèmes et leurs envies. Nous allons pouvoir travailler à développer leurs habilités sociales», explique Roxane McDonald, coordonnatrice services enfants, parents et dans la communauté, à l’Institut Pacifique.

Corridor Vert

Dès la fin de l’été, la joujouthèque continuera de vivre au sein de l’école Jules-Verne.

«Nous voulons que les citoyens se réapproprient les lieux, qui avec la joujouthèque, sont devenus sécuritaires, confortables», explique Caroline Parent, directrice adjointe de l’école.

Le projet de la joujouthèque a nécessité un investissement de 26 000$. Le groupe TD a financé la production du mobilier et le conteneur, pour un total de 20 000$. L’arrondissement a versé 1 000$ à l’Institut Pacifique pour l’animation du lieu et a acheté l’équivalent de 5 000$ de jouets.

La joujouthèque fait partie du Corridor Vert des cinq écoles, qui vise à réaménager une partie du secteur nord-est de l’arrondissement, par la plantation d’arbres, l’installation d’équipements récréatifs et l’aménagement de places publiques.