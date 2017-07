Les Ciné-spectacles au clair de lune débarquent à Montréal-Nord

À l’occasion de leurs 30 ans, les Ciné-spectacles au clair de lune investissent la rue de Dijon et proposent deux voyages aux citoyens de Montréal-Nord. L’un dans les Caraïbes, l’autre au Maghreb.

Décollage imminent pour le Maghreb après un passage par les Caraïbes, pour les citoyens de Montréal-Nord. Les Ciné-spectacles au clair de lune proposent, gratuitement, de découvrir la culture de ces deux régions du monde, à travers des stands de gastronomie, des spectacles musicaux et des projections de films.

Les citoyens sont invités à ramener leurs chaises et leur couverture pour profiter des festivités.

Cette initiative de l’arrondissement de Montréal-Nord a été organisée avec la collaboration de La Pépinière | Espaces collectifs, avec le soutien de Vues d’Afrique et du Groupe Banque TD.

Informations pratiques

Ciné-spectacles au clair de lune les 28 et 29 juillet.

Ouverture du site à 18h. Début des spectacles de musiques à 19h et projection des films à 21h.

28 juillet: Spectacle: Kayimit Konpa – Film: Family Show

29 juillet: Spectacle: Salamate Gnawa – Film: Les souliers de l’Aid, Aya va à la plage et Peau de colle

Gratuit.