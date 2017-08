Le tri des déchets progresse de plus en plus à Montréal-Nord

L’arrondissement de Montréal-Nord récupère de plus en plus ses déchets. Grâce à ses efforts, le territoire rattrape la moyenne montréalaise.

Même si ses résultats sont encore en dessous de la moyenne de l’agglomération de Montréal, l’arrondissement de Montréal-Nord avance dans la récupération de ses déchets.

En 2016, il affichait un taux de récupération des matières recyclables de 56 %, contre 60 % pour Montréal, selon les chiffres publiés par la ville-centre dans son Portrait 2016 des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal.

Mais, avec 73 kg de plastiques et de papier récupérés par habitant en 2016, l’arrondissement affiche un progrès par rapport à 2014, où chaque habitant recyclait seulement 68 kg par an.

«Nous avons la meilleure performance de tous les arrondissements avec une hausse du ratio de récupération par personne de près de 7 %! C’est signe que nos efforts sont exceptionnels, nous travaillons fort», fait valoir Daniel Bussières, chef de division des communications de l’arrondissement de Montréal-Nord.

Tous les indicateurs en hausse

De manière générale, de 2014 à 2016, Montréal-Nord a davantage trié ses déchets. Le taux de récupération des résidus de construction, de rénovation et de démolition résidentiels et des encombrants et le taux de récupération des résidus dangereux ont respectivement augmenté de 2 % et 7 %.

Le taux de récupération des matières organiques a lui augmenté de 4 % dans la même période. Ce chiffre s’explique par la mise en place progressive, depuis 2016, des bacs bruns dans les différents quartiers de l’arrondissement.

«Nous avons seulement deux secteurs sur quatre qui sont équipés de bacs bruns. Nous sommes confiants. Nous pourrons rattraper la moyenne, mais nous avons choisi de le faire progressivement», précise Daniel Bussières.

Cette année, ce sont les résidents du secteur 2 de Montréal-Nord, à savoir ceux qui vivent entre la rue des Récollets et la rue Sainte-Gertrude, qui se sont dotés de bacs bruns. D’ici 2019, tous les foyers de Montréal-Nord devraient en être équipés.

Ses progrès globaux, Montréal-Nord les attribue notamment au travail d’Éconord qui fait de nombreuses activités de sensibilisation au tri et qui mène régulièrement des opérations de porte-à-porte.