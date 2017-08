La Montréalaise du Bachelor rompt ses fiançailles

À peine 5 mois après avoir dit «oui, je le veux» en direct à la télé américaine, la Nord-Montréalaise Vanessa Grimaldi a rompu ses fiançailles avec Nick Viall, le Bachelor de l’émission du même nom.

En mars dernier, Vanessa Grimaldi, travailleuse dans un centre d’éducation spécialisé à Montréal-Nord, s’était fiancée à Nick Viall à l’issue de la grande finale de The Bachelor, une téléréalité américaine.

Mais voilà que les deux tourtereaux ont confirmé leur séparation auprès du magazine ET Canada.

«Nous avons tout donné à cette relation et nous attristés de ne pas pouvoir lui donner une fin de conte de fée» a conjointement annoncé le couple. «Nous allons continuer d’être là l’un pour l’autre», ont-ils poursuivi.

Précédemment, l’ancien Bachelor avait déjà confié à un média américain que les émissions de téléréalité n’étaient peut-être pas le meilleur moyen de trouver sa moitié.

Depuis ses fiançailles, Vanessa Grimaldi passait la plus grande partie de son temps à Los Angeles, en compagnie de Nick Vail qui participait à l’émission Dancing with the Stars.

Avant de devenir une vedette de la télévision, la jeune femme de 29 ans a travaillé au Centre d’éducation des adultes Galiléo, situé rue Gariépy, à Montréal-Nord. Elle enseignait à des adultes ayant des difficultés psychologiques, intellectuelles, sociales ou physiques, dans le cadre du programme de services d’intégration sociale (SIS).

L’émission The Bachelor était d’ailleurs venue filmer le centre et ses élèves dans le cadre de l’émission.