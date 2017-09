Arctic: installation pour de bon à Montréal-Nord

L’Arctic, équipe de hockey junior AAA du Québec, élit définitivement domicile à Montréal-Nord. Les joueurs qui ont de 17 à 20 ans, s’entrainent à l’aréna Garon, pour bien entamer la nouvelle saison.

Son installation dans l’arrondissement devait être temporaire. L’Arctic de Saint-Léonard a été accueilli à Montréal-Nord en 2015, suite à la fermeture des arénas Martin-Brodeur et Roberto-Luongo de Saint-Léonard, pour des travaux de réfection. Finalement, après tout ce temps sur la glace de l’aréna Garon, l’équipe a décidé de rester ici.

«Nous avons été très bien accueillis et nous sommes très bien traités ici. Nous avons donc décidé de rester», confie Gianni Cantini, instructeur en chef et gérant de l’équipe.

L’équipe qui compte 24 joueurs a officiellement adopté le nom d’Arctic de Montréal-Nord et abhorre un nouveau chandail pour l’occasion.

Pour la saison qui vient tout juste de débuter, le gérant de l’Arctic est confiant.

«L’organisation de l’équipe s’améliore à chaque rencontre. Nous sommes une équipe travaillante, qui ne lâche pas. Cette année, nous allons devoir travailler sur nos jeunes joueurs, pour leur donner de l’expérience», détaille M. Cantini.

Du haut niveau

Parmi les joueurs de l’Arctic, on trouve des noms prometteurs. À l’image de celui de Corey Scalia, deuxième meilleur gardien de la Ligue de hockey junior AAA, derrière celui de l’équipe du College Francais de Longueuil, la saison dernière.

Ces jeunes qui ont entre 17 et 20ans viennent tous des alentours de Montréal-Nord. Ils pratiquent trois fois par semaine en plus de jouer deux matchs. Pour eux, la Ligue de hockey junior AAA est la dernière étape avant un éventuel passage en sénior.