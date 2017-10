Débat électoral à Montréal-Nord

À deux semaines du scrutin, les deux candidats à la mairie de Montréal-Nord participeront à un débat électoral ce jeudi 26 octobre.

Christine Black, la mairesse sortante (Équipe Coderre) et Balarama Holness, le candidat de Projet Montréal ont accepté de s’affronter dans ce débat qui aura lieu à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Ils défendront leurs idées et développeront leurs propositions autour de 8 enjeux : la pauvreté, le logement, la discrimination, la situation des jeunes, l’éducation, l’urbanisme, l’accès à l’alimentation et à la santé.

Ouvert à tous, ce débat est aussi l’occasion pour les citoyens de faire entendre leur voix en partageant leurs préoccupations et en posant directement leurs propres questions aux candidats.

Organisé par le Regroupement pour la démocratie participative à Montréal-Nord, le débat a lieu le jeudi 26 octobre à 18h à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, 12004 Boulevard Rolland, salle 222.