Les familles avec enfants plus nombreuses à Montréal-Nord

Montréal-Nord connaît une hausse des familles avec enfants de 2011 à 2016, ce qui souligne l’importance d’un organisme d’aide à la famille comme Entre-Parents de Montréal-Nord, qui assure une présence dans trois secteurs de l’arrondissement.

Les familles monoparentales affichent d’ailleurs une hausse de 4,3 %, selon le dernier recensement de Statistiques Canada. Toujours selon cette enquête, l’arrondissement compte 325 familles avec enfants de plus pour un total de 15 170.

Parfois à bout de souffle, ces parents frappent à la porte de l’organisme Entre-Parents qui leur offre soutien, information et répit, notamment. Par exemple, le répit dodo qui offre une nuit complète de repos par mois, ainsi que le répit gardiennage, qui permet aux parents d’aller à des rendez-vous ou simplement de souffler un peu.

«Les parents ont aussi accès à des outils d’information sur des stratégies d’encadrement et des visitent d’infirmière. Plus récemment, nous avons commencé à offrir des ateliers pour mieux comprendre son adolescent», explique Roseline Salois, coordonnatrice des projets.

Population vulnérable

L’organisme souligne, cette année, la Journée mondiale de l’enfance par le biais du soutien aux parents en tant que «premiers éducateurs des enfants».

Mme Salois rappelle que Montréal-Nord affiche une des plus grandes proportions d’enfants vulnérables qui entrent à la maternelle, que ce soit au plan langagier, affectif, moteur, cognitif et/ou social.

«Plusieurs enfants ne vont pas en centre de la petite enfance (CPE) et n’ont pas l’occasion de développer ces aptitudes. Nous offrons donc le service «En route vers l’école» à raison d’une fois par semaine aux enfants de 3 à 5 ans, transport inclus», explique la coordonnatrice.

De plus, les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents bénéficient d’un lieu pour s’amuser et se développer, où ils ont accès à des jouets éducatifs et des activités d’éveil à la lecture.

Pour information et inscription: 514 329-1233 poste 0.