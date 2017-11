La pièce Fredy sera jouée à Montréal-Nord

Alors que l’intervention policière qui a coûté la vie à Fredy Villanueva en août 2008 suscite toujours de vives réactions, l’arrondissement de Montréal-Nord confirme que la pièce de théâtre documentaire «Fredy» sera jouée dans le même arrondissement où s’est déroulé le drame.

La pièce, écrite par Annabel Soutar, sera présentée le 23 mars 2018 à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord.

«L’objectif de la pièce Fredy est de provoquer une rencontre. De permettre aux gens qui ne se parleraient pas autrement de venir voir cette oeuvre dans un même lieu», indique Mme Soutar qui ajoute qu’une période de discussion est proposée après la pièce.

L’auteure souligne qu’elle a constaté une «soif de dialogue» après la première série de représentations l’an dernier, au théâtre La Licorne. «La pièce a été un succès, nous avons fait 21 soirs à guichets fermés», relate Mme Soutar.

C’est dire à quel point le sujet touche et intrigue, tout comme l’auteure a été intriguée lorsqu’elle a assisté aux témoignages des proches de Fredy Villanueva et des policiers, au palais de Justice en 2009-2010. «C’était dans le cadre d’un projet scolaire avec les étudiants à qui j’enseignais à ce moment. Nous avions ensuite présenté une pièce de théâtre devant les parents, qui a eu un bon succès».

Des nuances

L’auteure spécialisée en théâtre documentaire a travaillé pendant trois ans, par la suite, sur la pièce «Fredy». Elle a réalisé des entrevues avec des personnes liées de près ou de loin à l’événement, comme des proches, des avocats, des policiers, etc., en plus d’éplucher les milliers de pages de transcription de l’enquête du coroner et de centaines d’articles de journaux écrits sur le sujet.

«Les spectateurs sont invités à venir voir la pièce avec un esprit d’ouverture, malgré leur position sur le sujet, car il y a des nuances. Je pense que toutes les vérités peuvent coexister, autant celles de ceux qui cherchent encore justice aujourd’hui, que celles de l’establishment».

En attendant sa présentation à Montréal-Nord, la pièce «Fredy» revient sur les planches du théâtre La Licorne du 18 au 22 décembre. Elle sera aussi diffusée en direct sur le site Internet: http://porteparole.org/en/piece-documentaire-fredy-en-direct/, les 18, 19, 20 et 21 à 19h et le 22 décembre à 20h.

Pour information : 514 523-2246 – http://www.theatrelalicorne.com