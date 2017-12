Incendie suspect dans un parc de Montréal-Nord

Un bâtiment attenant à la piscine municipale au parc Ottawa à Montréal-Nord a été le théâtre d’un incendie tôt ce lundi matin 11 décembre.

L’appel a été logé aux services d’urgence à 5h33 du matin. Les dommages ont causé la panne d’électricité de la bibliothèque Belleville, puisque les contrôles électriques du bâtiment l’abritant se trouvaient à cet endroit.

Le dossier a été transféré à la section des incendies criminels du Service de police de Montréal.

Vers midi, l’enquête était toujours en cours afin de déterminer la cause exacte de cet incendie.

Bibliothèque fermée

Les responsables de l’Arrondissement de Montréal-Nord annonce que la bibliothèque Belleville sera fermée les lundi 11 et mardi 12 décembre.

Une évaluation des dommages sera effectuée une fois l’enquête policière complétée.

On sait que le bâtiment affecté par l’incendie abritait le système électrique et le système d’entretien filtration de la piscine, en plus des vestiaires et du bureau du personnel.