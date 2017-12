Déneigement: priorité aux écoles, aux autobus et aux trottoirs

Chaque année, l’équipe de déneigement de l’arrondissement de Montréal-Nord révise ses opérations déneigement afin de faciliter la mobilité et la fluidité dans les conditions hivernales.

Dès que des précipitations s’annoncent, l’équipe de déneigement planifie déjà les premières opérations. L’accessibilité au transport en commun et aux corridors scolaires pour les premières heures du matin, figure parmi les priorités.

«Il faut toutefois savoir s’ajuster en cours de route, car entre les prévisions et la réalité, il y a parfois une différence. La souplesse est très importante puisque nous devons travailler avec ce qui se retrouve au sol», explique Gilbert Bédard, directeur des travaux publics de l’Arrondissement Montréal-Nord.

Ainsi, selon que la chaussée est glacée ou enneigée, on affectera le personnel à l’épandage ou encore au ramassage.

En tout, pas moins de 184 km de rues et 324 km de trottoirs doivent être déneigés. À l’est du boulevard Sainte-Gertude, ce sont les employés de l’Arrondissement qui s’occupent du déblaiement et du chargement, alors que du côté ouest, un contrat de déneigement est donné au privé. L’épandage de la chaussée et le déblaiement des trottoirs est donné à contrat pour l’ensemble du territoire. Le budget de déneigement est d’environ 2 M$ annuellement.

Bilan

Chaque fin de saison hivernale, un bilan est effectué avec les employés responsables du déneigement afin de revoir les pratiques si nécessaires. «C’est dans une optique d’amélioration continue. Par exemple, il était nécessaire de modifier l’installation des panneaux de restriction de stationnement. De plus, nous avons revu la priorité sur le boulevard Gouin pour agir plus rapidement dans le secteur nord», indique M. Bédard.

Libérer les bords de rue

Un ingrédient essentiel à une opération de déneigement est la collaboration des tous les citoyens afin de garder les bords de rue dégagés. L’arrondissement de Montréal-Nord rappelle:

-de respecter les jours de collectes et de garder les bacs, poubelles et sacs sur son terrain.

-qu’il est aussi interdit de jeter la neige sur le domaine public, les trottoirs ou dans la rue, sous peine d’amende.

-de respecter l’affichage d’interdiction de stationner

-de s’assurer que son véhicule ne surplombe pas le trottoir pour ne pas entraver le passage des chenillettes