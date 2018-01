Le prix des maisons stagne dans Montréal-Nord

Le prix médian des unifamiliales reste stable et celui des condominiums a même diminué en 2017, se trouvant dans certain cas sous l’évaluation municipale. C’est ce qu’indique le portrait immobilier de JLR solutions foncières, réalisé pour le secteur de Montréal-Nord et paru en décembre.

Ainsi, l’étude relate une situation peu favorable du marché immobilier dans Montréal-Nord. L’Arrondissement comprend majoritairement des multiplex à loyers (56%). Signe que la demande est «anémique» dans Montréal-Nord, le nombre de ventes a diminué, alors que les prix demeurent faibles.

En effet, l’étude de JLR souligne que les ventes de muliplex ont diminué davantage dans Montréal-Nord (-32 %) que dans le secteur nord de l’île (-23 %).

Du côté des petits plex, leur prix médian a progressé à un rythme plus lent dans Montréal-Nord par rapport au secteur nord de l’île

On souligne en outre que sur une période s’étalant de novembre 2016 à octobre 2017, le prix médian d’achat d’une maison unifamiliale a diminué moins rapidement que celui des copropriétés, comparativement à la même période l’année précédente.

Pour expliquer ce manque d’intérêt envers les propriétés nord-montréalaises, les experts de JLR émettent certaines hypothèses comme la situation géographique du quartier par rapport au centre-ville et les lacunes en transport en commun.

Quelques prévisions

JLR mentionne que Montréal-Nord continuera d’attirer un nombre important d’immigrants, principalement à cause de son offre locative, d’autant plus que le flux migratoire sera en augmentation au cours des deux prochaines années, selon L’Institut de la statistique du Québec.

Outre la demande en logement qui pourrait augmenter, celle pour les condominiums ne sera pas en reste. En effet, le nombre significatif de personnes âgées de 65 ans et plus, soit 20% de la population de Montréal-Nord, pourrait stimuler le secteur des condos.

(Source : JLR.ca)