Déneigement: course contre la montre avant le redoux

Les équipes de déneigement sont à pied d’œuvre dans l’arrondissement de Montréal-Nord afin de retirer le maximum de neige dans les rues avant le redoux annoncé pour demain.

En mi-journée ce mercredi, l’avancement des travaux de chargement se chiffrait à 38% dans Montréal-Nord alors que la moyenne montréalaise se situait 41%.

«Il faut dire qu’il y a un bon 25 centimètres d’accumulation et que nos équipes de chargement ne sont actives que le jour, entre 6h30 et 20h30», signale Gilbert Bédard, directeur des travaux publics de Montréal-Nord.

Il souligne aussi que les camionneurs de poids lourds (4500 kg et plus), qui transportent la neige aux sites de dépôt à neige, sont assujettis au respect des heures de conduite et de repos. «De plus, une bonne quantité de neige est attendue samedi, il faut donc gérer les effectifs stratégiquement», ajoute M. Bédard.

L’objectif actuel est de retirer les amas de neige des rues avant le redoux de demain, afin que l’eau de fonte et la pluie s’il y a lieu, puisse s’écouler librement dans les égouts.

Facteurs nuisibles

Parmi les éléments qui peuvent ralentir les opérations, il y a les problèmes de circulation sur le réseau routier, mais aussi les véhicules stationnés où c’est interdit par la signalisation en place.

«On remarque que plusieurs vont attendre l’arrivée des camions avant de tasser leur voiture. D’autres encore, sont stationnés en oblique, bloquant le passage de la machinerie», explique M. Bédard.

Il ajoute que certains automobilistes se garent en empiétant sur le trottoir, ce qui est absolument proscrit puisqu’ils bloquent autant le piéton que la machinerie qui déblaie les trottoirs.

Sécurité

Dans la foulée du drame survenu à Saint-Léonard, alors qu’un jeune homme de 20 ans est décédé à la suite d’une collision avec un camion lourd, il est important de rappeler que la prudence est de mise de part et d’autre pendant les opérations de chargement.

«Nos équipes sont dûment formées en matière de sécurité et un mot d’ordre est rappelé à chaque début de saison sur la cohabitation avec les véhicules et les piétons», soutient M. Bédard.

Il ajoute que les automobilistes et les piétons doivent s’assurer de respecter la signalisation effectuée par les employés attitrés et identifiés à cet effet.