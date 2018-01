Une église déménagera dans le parc industriel

Afin de mieux servir leurs fidèles, les dirigeants de l’Église de Dieu de la Prophétie de Montréal-Nord ont proposé à l’Arrondissement un projet de centre religieux et communautaire sur la rue Majeau à Montréal-Nord, dans le parc industriel.

Le projet consiste à transformer un bâtiment industriel, l’ancien atelier d’usinage de Fermos manufacturing. Il sera situé dans une zone industrielle mixte, c’est-à-dire, dans une «zone tampon» qui a été créée entre le parc industriel et la zone résidentielle près de Pie IX.

«Il s’agit d’un projet fort intéressant, singulier, mais qui s’inscrit tout de même dans une tendance à l’effet que les organisations religieuses actualisent et adaptent leurs locaux multifonctionnels pour mieux desservir leur communauté», indique Hugues Chantal, directeur de l’urbanisme à l’arrondissement de Montréal-Nord.

L’ancien bâtiment industriel aura donc droit à une vraie cure de jeunesse, grâce à des travaux de réaménagement, d’actualisation du revêtement et de verdissement. En plus des activités de culte, l’organisme offrira différents services à sa communauté tels qu’un espace pour les jeunes adolescents, une salle multifonctionnelle, l’école de musique Le Solfège, une cuisine communautaire, ainsi qu’une salle de classe pour l’aide aux devoirs (tutorat).

L’organisation prévoit accueillir entre 500 et 700 fidèles en période de pointe. Différentes mesures de gestion du stationnement devront être prises, indique un document de l’Arrondissement.

Les membres du conseil d’arrondissement ont donc accepté le projet sous certaines conditions, à la suite d’une recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme (CCU). Parmi ces conditions, on souhaite «que soient maintenus une entente de stationnement pour un nombre minimal de 50 cases de stationnement et un service de navette pour les activités tenues les samedis et dimanches».