Le boulevard Industriel fera peau neuve

L’arrondissement de Montréal-Nord prévoit rénover le boulevard Industriel dès ce printemps, un projet de près de 15 M$, comprenant une piste cyclable sécurisée et financée par le Service infrastructures, voirie et transports (SIVT) de la Ville de Montréal.

Entre autres travaux, on effectuera la réhabilitation des conduites d’égout secondaires, ainsi que la reconstruction de la chaussée du boulevard Industriel entre Lacordaire et Saint-Michel.

«Parmi les objectifs, on souhaite bien sûr embellir le boulevard Industriel par du verdissement notamment, ainsi que sécuriser les déplacements», indique Daniel Buissière, Chef de division Relations avec les citoyens et communications.

Lors d’une rencontre le 18 janvier avec les propriétaires des industries du secteur (environ une trentaine étaient présents selon l’arrondissement), on a expliqué les différents aspects du projet, dont la refonte «géométrique» du boulevard.

Voies simples

Cette refonte comprend notamment la transition vers des voies simples dans chaque direction, étant donné que l’emprise de la rue sera partagée avec la nouvelle piste cyclable, sa bordure, ainsi que des trottoirs de part et d’autre du boulevard. Des dédoublements de voie à certaines intersections pour permettre les virages à gauche sont prévus.

De cette façon, l’arrondissement compte pouvoir améliorer les nombreux carrefours de ce boulevard, mais aussi faciliter l’usage de l’axe par les camions lourds, tout en améliorant la sécurité des autres usagers, soit les piétons, les cyclistes et les automobilistes.

Deuxième souffle

L’arrondissement mise sur l’amélioration de l’attractivité du secteur et des retombées économiques avantageuses en tenant compte de son potentiel de requalification. Déjà, deux projets d’envergures pour ce quartier ont été déposés récemment à l’arrondissement, soit celui d’un immeuble de 96 logements abordables, ainsi qu’un centre spirituel et communautaire pouvant accueillir jusqu’à 700 personnes.

On s’attend donc à ce que d’autres projets naissent dans ce secteur à proximité de la gare intermodale Pie-IX, et du futur service rapide par bus (SRB), dont les travaux devraient débuter cet automne. À ce titre, on compte réaliser les travaux du boulevard Industriel, d’une durée prévue de huit mois, avant ceux du SRB.