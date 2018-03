La Voisinerie de l’Îlot-Pelletier se refait une beauté

Crée en 2012, l’espace La Voisinerie va être rénové dans les prochains mois. Les responsables de cet espace situé au cœur du quartier de logements communautaires l’Îlot-Pelletier souhaitent le faire correspondre aux besoins et attentes des citoyens.

Ainsi, le 29 mars, un atelier de réflexion a été proposé sur le site puis dans les locaux de Parole d’ExcluEs et de l’Accorderie situés à proximité. Des citoyens du quartier sont venus échanger des idées neuves et proposer des pistes de transformation. La première mission est de repenser l’emplacement des végétaux et des rochers implantés dans cet espace communautaire.

«Cette phase de développement sert à faire un rafraîchissement, car les végétaux nous ont dépassés et il y a plusieurs éléments dont nous n’avons plus besoin», explique Leonardo Munoz, chargé à la mobilisation pour La Voisinerie.

Mais puisqu’un petit budget de 6000 $ a été accordé par le Conseil régional de l’environnement (CRE), qui finance La Voisinerie dans le cadre du projet ILEAU, les responsables du site en profitent pour revoir les activités et équipements proposés afin de correspondre aux attentes des citoyens. Près de six ans après l’inauguration, certains aménagements semblent obsolètes.

«Les personnes ont changé, l’équipe a changé et des voisins ont déménagé. Ceux qui l’utilisent sont les experts de ce qu’ils veulent, c’est important de revenir au cœur des personnes qui l’habitent et non pas selon le financement ou l’envie des intervenants», fait valoir M. Munoz.

Lors de l’activité citoyenne, le déplacement de plusieurs rochers, l’aménagement d’espaces de repos et de lecture ou encore l’installation de terrains sportifs ont été identifiés comme les priorités. À partir de ces requêtes, le CRE, le Regroupement citoyen de l’Îlot-Pelletier, Parole d’ExcluEs, l’Accorderie et la Société d’habitation populaire de l’est de Montréal (SHAPEM) vont établir un plan avec un architecte paysagiste qui sera présenté le 26 avril lors de l’assemblée des résidents de la SHAPEM.

«Notre mandat est de réduire les îlots de chaleur dans des milieux de vie défavorisés, mais on veut se concerter, pas s’imposer. C’est une phase de réappropriation pour relancer l’enthousiasme autour de La Voisinerie et créer un espace plus convivial», explique Nilson Zepeda, chargé de projet en environnement pour le CRE.

Les partenaires engagés dans ce projet vont faire appel à de la main-d’œuvre locale afin de réaliser ce réaménagement. Les travaux seront réalisés au mois de juin pour que la nouvelle Voisinerie soit accessible dès cet été.