Exprimez vos envies pour la culture à Montréal-Nord

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan d’action culturel, l’arrondissement de Montréal-Nord va réaliser des consultations publiques dès cette semaine pour recueillir l’avis des citoyens. Un formulaire en ligne est aussi ouvert à la population.

Afin de recueillir un maximum de témoignages, l’administration vient de lancer sa campagne Parlons Culture!, dont le premier événement aura lieu à la Place Bourassa ce vendredi 20 avril entre 14h et 15h30.

«Ce sont des causeries qui se veulent des moments d’informations et de discussion. On veut en parler pour élargir la vision de la culture au sein de l’arrondissement et montrer que c’est accessible», explique Claire-Acélie Sénat, agente de développement culturel à l’arrondissement.

Lors de cette phase de travail, quatre consultations publiques ainsi qu’un sondage en ligne vont permettre de documenter les attentes des Nord-Montréalais afin de rédiger et présenter un avant-projet à la fin de l’été puis d’adopter le plan d’action culturel de cinq ans dès le mois d’octobre. Les organismes communautaires et institutions seront aussi consultés dans ce cadre.

La citoyenneté culturelle par l’implication de tous, la création d’espaces habités par la culture et le mieux-être individuel sont les grands axes de cette consultation.

«Le rôle de la ville, c’est de démocratiser la culture, mais il faut que les gens se sentent interpellés. En ayant leur ressenti, on peut les intégrer dans le Plan d’action», souligne Chantal Rossi, conseillère de ville du district d’Ovide-Clermont.

Ces rencontres avec les citoyens découlent aussi d’une clinique culturelle organisée à l’automne 2017 par le réseau Les arts et la ville dans l’arrondissement. Par ailleurs, Montréal-Nord suit les orientations de la Politique de développement culturel de la Ville de Montréal adoptée en 2017.

«On a comme trame de fond cette politique et on s’y rattache, mais on veut aussi consulter notre population, car la culture est un vecteur de développement social, mais aussi économique pour notre arrondissement», poursuit Chantal Rossi.

Lors de la clinique culturelle de novembre, plusieurs idées concrètes avaient émergé pour réussir cette transversalité entre culture, social et économie. Les participants avaient notamment plébiscité la création de nouveaux lieux de rencontres, l’organisation d’un carnaval du quartier et d’un marché de Noël, l’ouverture d’un lieu de création et de vente, l’utilisation des berges et de la rivière ou encore la mise en valeur des écoles comme des lieux de diffusion culturelle.

«On est à l’écoute pour faire de ce plan une référence pour l’arrondissement, mais aussi pour les citoyens. On veut que ce soit un plan vivant durant les cinq ans. Même si Montréal-Nord n’a pas de quartier culturel, on veut tendre vers cela», conclut Claire-Acélie Sénat.

Le sondage est disponible sur le site Réalisons Montréal jusqu’au 31 juillet.