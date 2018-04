Le Club de natation de Montréal-Nord triomphe dans sa piscine

À l’occasion du Grand Prix de natation de Montréal-Nord, les nageurs du club de l’arrondissement ont remporté 69 médailles, ainsi que la bannière d’équipe durant la fin de semaine du 15 avril. Cela fait suite à plusieurs résultats encourageants obtenus ces dernières semaines.

Lors de cette épreuve réservée aux jeunes âgés de moins de douze ans, la relève de la natation nord-montréalaise a su démontrer ses qualités. Alors que 245 enfants ont pris part aux différentes courses, les nageurs du CNMN ont terminé la compétition avec 13 médailles d’or, 29 d’argent et 27 en bronze et ont donc remporté 69 médailles sur 97 courses. Ils devancent au classement des clubs le CN Torpille de Repentigny (51 médailles, dont 17 en or) et le CA St-Eustache (50 médailles, dont 27 en or) et ont donc aussi remporté la bannière d’équipe.

«Il y avait de bons clubs et on a réussi à bien figurer, donc cela prouve qu’on a une très bonne relève», se félicite Martin Panneton, entraîneur en chef du CNMN.

Ces résultats s’inscrivent dans une bonne série pour le club nord-montréalais qui a aussi brillé dans la catégorie d’âge 13-17 ans il y a quelques semaines lors du championnat provincial AA organisé à Blainville. Ses nageurs y ont glané dix médailles, dont quatre en or. Par ailleurs, pour la première fois depuis sept ans, le CNMN a qualifié une nageuse pour les Championnats canadiens de l’est, où Anabelle Panneton a participé au 50 m brasse. Même si elle n’a pas remporté de médaille, l’entraîneur-chef du club considère ces performances comme des signes encourageants.

«On a une très bonne période et la majorité de nos compétitions ont été très bonnes. On reprend progressivement et ça ouvre la voie à de bons résultats», espère Martin Panneton.

Le CNMN a donc de nouveaux espoirs de médailles jusqu’à la fin de la saison, dont le point d’orgue sera les Jeux du Québec qui auront lieu au début du mois d’août à Thetford Mines.