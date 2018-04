Des corvées pour nettoyer l’arrondissement

Alors que la fonte des neiges laisse apparaître de nombreux déchets dans les rues et espaces verts de l’arrondissement, quatre événements sont proposés dans le cadre des corvées de propreté de la Ville de Montréal.

Le premier nettoyage a eu lieu le 22 avril dans la cour de l’école Calixa-Lavallé sous l’impulsion de la Coop Éconord pour le Jour de la Terre, mais la plupart des événements sont proposés durant cette semaine et la suivante.

Le 28 avril, dès 9h, un collectif nommé Montréal-Nord ensemble va se rassembler au coin du boulevard Henri-Bourassa et de l’Avenue Pelletier afin de circuler dans le secteur pour ramasser les détritus qui jonchent le sol. Le lendemain, une autre corvée est proposée à partir de 10h , le long d’Henri-Bourassa au départ du boulevard Saint-Michel. Enfin, le 5 mai, le rendez-vous est fixé dans le secteur de la Maison culturelle et communautaire dès 9h pour un «grand ménage du printemps». Par ailleurs, l’Écoquartier accompagne les riverains des ruelles vertes pour remettre en ordre leurs espaces avec l’arrivée des beaux jours et propose aussi de prêter du matériel pour nettoyer l’arrondissement.

«Il n’y a qu’à marcher dans les rues et on voit des déchets maintenant que la neige a fondu. Si tout le monde nettoyait devant chez eux, ça ferait une belle différence», lance Marie-Josée Breton, la coordonnatrice du programme Écoquartier à Montréal-Nord.

La liste des corvées proposées dans l’arrondissement est disponible sur le site de la Ville de Montréal.