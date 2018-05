Un drapeau du Québec en lambeaux flotte sur Montréal-Nord

Sur les mâts de la mairie de Montréal-Nord, entre les drapeaux du Canada et de la Ville de Montréal, celui du Québec fait pâle figure. Seul un quart de ce symbole de la province est encore visible.

Le fleurdelisé de l’arrondissement est réduit au simple carré supérieur gauche, à une partie de la croix et à un maigre fil de tissu comme vestige du bas de l’étendard bleu et blanc. Au gré de l’usure et sous les attaques des rafales de vent, le drapeau s’est manifestement déchiré au point de n’être plus visible qu’en partie devant ce bâtiment officiel.

Légalement, l’administration n’est pas en tort puisque l’ordre protocolaire requis par le règlement 318.1 de la Loi sur les cités et villes est respecté. Le symbole du Québec se trouve effectivement entre l’unifolié et la croix rouge sur fond blanc de la Ville de Montréal. L’état de dégradation est toutefois inhabituel.

«Il s’est abîmé prématurément et on ne s’en est pas rendu compte. On fait des vérifications régulières, mais celui-ci est assez récent, donc il avait échappé à notre vigilance», explique un membre du service des communications de l’arrondissement.

Ce dernier indique aussi que les drapeaux sont habituellement remplacés à intervalles réguliers et qu’un nouveau fleurdelisé a été commandé. L’arrondissement promet de hisser la bannière neuve dès sa réception, mais n’a pas été en mesure d’indiquer quand celle-ci devrait arriver.