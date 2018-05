Des nuisances répétées dans les quartiers du bord de l’eau

Avec le retour des beaux jours, plusieurs citoyens se plaignent de bruits, odeurs, déchets et dégâts générés par des groupes qui viennent profiter des berges de la rivière des Prairies.

La situation se produirait notamment sur les avenues situées entre les boulevards Albert Brosseau et Gouin, aux dires des résidents de ce secteur. «Ce n’est pas rare, il y a souvent du bruit le soir. Il y a de la musique ou ça parle fort dans la rue», déplore un citoyen rencontré sur place.

Un autre habitant de la même avenue assure que ces nuisances ne se limitent pas au bruit. Il affirme notamment que certains individus se rassemblent là pour consommer de l’alcool et de la drogue et que des déchets sont régulièrement jetés sur la chaussée. «Ce n’est pas ce qu’ils consomment qui me dérange, mais s’ils pouvaient le faire plus loin et au calme, ce serait mieux», poursuit cet homme.

Une résidente d’une autre avenue confirme que des odeurs suspectes remontent jusqu’à sa maison. «Ça sent la marijuana. Je sais que c’est bientôt légal, mais c’est pas tout le monde qui apprécie ces odeurs-là», se plaint cette dernière qui dit toutefois ne pas être dérangée par le bruit.

Aucun cas de violence n’a toutefois été rapporté par les personnes rencontrées par le Guide de Montréal-Nord, mais un véhicule a été endommagé il y a quelques jours et le conducteur en tort a commis un délit de fuite.

«Il y a un panneau stop sur Albert Brosseau, mais je vois souvent des gens qui ne le marquent pas. Certains véhicules passent vite dans la rue», s’inquiète un des citoyens.

Mesures et patrouilles

«On est très au courant qu’il y a des problématiques dans le secteur. Plusieurs citoyens nous ont interpellés», a reconnu la mairesse Christine Black lors du dernier conseil d’arrondissement. Interrogée par une résidente d’une des avenues concernées par ces nuisances, l’élue a indiqué que des plaintes affluaient à l’arrondissement et au poste de quartier (PDQ) du SPVM.

«C’est une zone morte où on échappe à la lumière. À l’approche du printemps, j’ai accentué les patrouilles. Les patrouilleurs à vélo vont patrouiller sur les bords de l’eau, les berges et les parcs. On va améliorer la situation», a indiqué le commandant Miguël Alston du PDQ 39.

Christine Black a aussi ajouté que les services de l’arrondissement réfléchissaient à d’autres solutions en plus de la réponse policière.

«On est en train de regarder avec nos équipes pour savoir comment on va réagir et quelles sont les meilleures actions à faire pour apaiser le secteur», a précisé la mairesse qui a notamment évoqué l’installation de lumières, le changement de pancartes et la mise en vigueur d’interdictions de stationnement.