Encore de l’attente pour la rénovation des piscines de Montréal-Nord

L’échéancier et les investissements se précisent pour la remise à niveau des piscines Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa. Les travaux accusent toutefois de nouveau un léger retard.

Si la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ), l’arrondissement de Montréal-Nord et la Ville de Montréal s’entendent sur la nécessité de rénover ces deux infrastructures sportives, les négociations entre ces trois acteurs ont un peu modifié le calendrier prévu initialement.

Alors que la réouverture de la piscine Calixa-Lavallée avait été annoncée pour la fin de cette année scolaire et que les travaux à Henri-Bourassa devaient démarrer dans la foulée, on s’oriente désormais vers un chantier à l’automne 2019 dans le bassin et les vestiaires de l’établissement situé sur le boulevard Maurice-Duplessis. Cela pourrait donc indiquer une réouverture durant l’été précédent à Calixa-Lavallée.

Aucune des trois instances n’a toutefois été en mesure d’indiquer une date précise de fin des opérations pour les deux sites, mais la CSPÎ espère que ces rénovations seront terminées en juin 2020.

«À aucun moment, elles ne seront fermées en même temps. Ce sont des installations essentielles pour nos citoyens et c’est déjà complexe, notamment pour nos clubs de natation, donc les travaux à Henri-Bourassa ne vont commencer que lorsqu’ils seront terminés à Calixa-Lavallée», explique la mairesse Christine Black.

Dans le cas de la piscine Calixa-Lavallée – qui est fermée depuis bientôt un an – une pression de la nappe phréatique provoque des infiltrations qui abîment la céramique. Une solution a été étudiée avec une firme professionnelle. Par ailleurs, des travaux de réparation sont aussi en cours dans cette infrastructure bâtie en 1962.

Le plan de rénovation à Henri-Bourassa sera beaucoup plus important puisque des rénovations sont programmées dans le bassin, la plomberie, l’échangeur d’air et des problématiques de fuites ont été identifiées. Par ailleurs, un nouveau vestiaire sera ajouté et une porte extérieure sera aménagée afin de permettre d’y accéder sans passer par l’école. L’arrondissement va également financer la construction de jeux d’eau et d’une pataugeoire dans le cadre du projet plus vaste de réaménagement du parc.

«Ce sont des travaux sur du moyen terme, mais qui vont améliorer grandement le service aux citoyens. Dans le cadre d’Henri-Bourassa avec le réaménagement du parc, le secteur sera en chantier dès 2019, mais à terme cela va donner un résultat très intéressant», promet Christine Black.

Imbroglios

La semaine dernière, la Ville de Montréal a publié un communiqué annonçant avoir autorisé un emprunt de 4,2 M$ (0,5 M$ pour Calixa-Lavallée et 3,7 M$ pour Henri-Bourassa) à la CSPÎ pour ces deux chantiers. Interrogée dans la foulée, la Commission scolaire évoquait alors une erreur puisqu’elle assurait ne puiser des sommes qu’à même son budget infrastructure. Après vérification, la Ville de Montréal a en effet réservé des fonds par un projet de règlement d’emprunt lors du comité exécutif du 16 mai et la CSPÎ engage aussi un investissement dans ces projets.

Par ailleurs, ce même communiqué de la ville-centre ne citait que des élus de Projet Montréal et ne faisait pas mention de l’arrondissement de Montréal-Nord qui est dirigé par Ensemble Montréal, le parti d’opposition. Cette situation a provoqué une petite polémique entre les deux administrations.

«On a trouvé curieux qu’ils ne fassent pas mention de l’arrondissement. On comprend qu’ils sont nouveaux, mais on travaille ensemble et on espère qu’ils vont corriger cela à l’avenir», lance Christine Black.