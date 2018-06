La Rue de Dijon reçoit un prix international

Alors que la troisième saison de la Rue de Dijon doit commencer dans quelques jours, cet espace urbain piéton développé par La Pépinière à Montréal-Nord vient de recevoir une reconnaissance internationale.

L’entreprise montréalaise qui développe et anime des espaces collectifs s’est vue attribuer le Design Awards Competition décerné par l’organisation International Making Cities Livable (IMCL) lors de la 55e édition de cette cérémonie qui avait lieu à Ottawa du 14 au 18 mai.

L’IMCL est basée à Portland aux États-Unis et organise chaque année ces récompenses afin de saluer les initiatives visant à améliorer la santé physique et sociale des habitants d’un quartier, à rapprocher les communautés et à augmenter l’engagement citoyen en transformant l’environnement urbain.

Depuis l’été 2016, la Rue de Dijon tente justement de proposer un lieu de détente dans l’est de l’arrondissement tout en offrant une programmation culturelle, sportive et des loisirs divers. Un chapitre culinaire pourrait être ajouté cette année en plus de l’implication des commerçants du secteur.

L’IMCL a d’ailleurs décerné ce prix à La Pépinière en raison de l’esthétique, de l’approche évolutive et des valeurs de partage et de respect de son projet développé en partenariat avec l’arrondissement de Montréal-Nord.

Dès le 21 juin, la troisième saison la Rue de Dijon va s’ouvrir et un tronçon supplémentaire sera proposé cette année. Des animations et installations seront offertes de l’avenue PM Favier à l’avenue Valade. De plus, tandis que ce projet était initialement prévu pour trois ans, les différents partenaires réfléchissent à une programmation permanente pour poursuivre cette initiative au-delà de l’été 2018.