Deux scènes extérieures prévues dans des parcs de Montréal-Nord

Annoncées pour l’automne dernier, les scènes des parcs Gouin et Eusèbe-Ménard vont finalement être aménagées cette année. L’arrondissement vient d’octroyer un contrat pour les travaux.

La mairesse Christine Black avait profité de la 20e édition des Olympiades des aînés en août 2017 pour annoncer l’installation de ces deux scènes extérieures afin qu’elles soient opérationnelles pour la saison d’été 2018.

Seulement, alors que l’arrondissement avait initialement évoqué un budget de 530 000 $ pour ces aménagements, cette somme s’est avérée bien insuffisante. Une autre estimation professionnelle d’un peu plus de 1,5 M$ a alors été réalisée, mais là encore, lors du premier appel d’offres réalisé en septembre, la plus basse soumission était de 244% plus élevée. Les élus ont donc décidé de ne pas octroyer de contrat est de lancer un nouvel appel d’offres au printemps.

À l’issue de celui-ci, une seule offre conforme a été reçue et même si elle est plus élevée de plus de 200 000 $ à l’estimation, le conseil d’arrondissement a décidé d’octroyer ce contrat le 4 juin. C’est donc la firme L’Archevêque & Rivest qui sera chargée de ces travaux pour un montant de 1 772 971,92 $, taxes incluses.

Démolition et construction

Ces deux parcs accueillent déjà des scènes, mais le service de la culture de l’arrondissement juge qu’elles sont «désuètes». L’absence de toiture est problématique, une dégradation des matériaux a été constatée et les dimensions de celles-ci ne permettent pas l’organisation d’événements à usages multiples.

Pour ne pas perturber la programmation estivale 2018, les travaux vont démarrer à la fin du mois d’août et devraient être terminés au mois de décembre.

Le contrat comprend la démolition des équipements et aménagements existants et la construction des nouvelles scènes extérieures à leur place. Elles proposeront des systèmes pour accrocher des luminaires de concerts, pour l’installation d’écrans de projection et pour l’installation de rideaux. Ces équipements sont prévus pour l’accessibilité universelle et l’arrondissement précise qu’ils seront construits avec des matériaux durables pour assurer leur pérennité. Les travaux électriques seront aussi réalisés durant ce chantier. De plus, du surfaçage et des aménagements paysagers sont prévus autour des scènes.

Montréal-Nord bénéficie d’un financement de 200 000 $ pour chaque scène grâce au programme Municipalité amie des aînés et Accessibilité universelle. Avec les contingences, une dépense totale d’un peu plus de 1,8 M$ a été autorisée pour ce projet.