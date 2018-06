Les marchés qui revitalisent les quartiers de Montréal-Nord

Dates et lieux La saison des Marchés du Nord s’ouvre le 21 juin jusqu’au 6 octobre. – Au coin du boulevard Rolland et de la rue Arthur-Chevrier. Les mardis et jeudis de 16h à 19h et les samedis de 9h à 12h.

– Au coin de la rue de Charleroi et de l’avenue Armand-Lavergne tous les samedis de 9h à 16h.