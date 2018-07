Près de 500 000 $ pour rénover la piscine du parc Ottawa

Des travaux seront menés dès la fin de l’été pour permettre de remettre en bon état le bassin et la tuyauterie de la piscine du parc Ottawa.

Les élus de Montréal-Nord ont octroyé un contrat d’un peu plus de 486 000 $ lors du dernier conseil d’arrondissement à Ciment Projeté et Piscines Orléans. Cette firme est celle qui a proposé la soumission conforme la plus basse pour ces travaux.

Dans des documents internes, l’arrondissement justifie ce contrat par la nécessité de rénover la piscine du parc Ottawa qui affiche des signes de vétusté. Plusieurs bris ont été constatés dans le système de fonctionnement de ce bassin construit en 1963.

«La tuyauterie du système de filtration est en mauvais état et brisé à certains endroits et des réparations faites au fil des années ne sont pas étanches et laissent s’échapper de l’eau», précise l’administration.

En plus du remplacement de l’ensemble de la plomberie du système de filtration, des retours d’eau, des écumoires, de la tuyauterie pour la balayeuse, ce contrat va aussi permettre la mise en place d’un système automatique de contrôle du niveau d’eau. La firme retenue par l’arrondissement sera aussi chargée d’installer de nouvelles chaises de sauveteurs et de remplacer les échelles de sorties.

Une somme de 7300 $ a été prévue pour les dépenses incidentes ce qui fait monter la dépense totale autorisée à 493 000 $. Elle sera assumée à 100 % par le programme triennal d’immobilisation de l’arrondissement.

La saison estivale de cette piscine ne sera néanmoins pas perturbée puisque les travaux sont prévus pour commencer le 27 août et ils devraient se terminer fin octobre.