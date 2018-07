Un enfant de Montréal-Nord porté disparu

Le SPVM a lancé un appel à témoins pour retrouver le jeune Chris Kenneth Eze, âgé de 11 ans. Il a quitté son domicile de Montréal-Nord tôt ce matin et les enquêteurs privilégient la thèse de la fugue.

Son départ aurait eu lieu vers 5h et le jeune garçon n’est pas revenu sur place depuis. Au moment de sa disparition, il a apporté avec lui un sac à dos avec des effets personnels, ce qui laisse penser qu’il a volontairement quitté l’appartement pour fuguer.

Le SPVM précise que Chris Kenneth Eze mesure 4’9 (145 cm) et pèse environ 100 livres (43 kg). Il a les cheveux noirs rasés et les yeux bruns. Il serait vêtu d’un polo rouge à manche courte, de jeans bleu foncé et d’un sac à dos noir et rouge de type Louis-Garneau arborant une image de bateau de pirate.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911, en contactant son service de police local ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne.