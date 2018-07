Les défis du «Blackman» de l’humour

Un spectacle en duo au ZooFest Pour la dixième édition du ZooFest, le festival montréalais de la prise de risque et des talents émergents, Richardson Zéphir monte sur scène avec l’humoriste Franky dans un spectacle évolutif nommé La colombe et le corbeau qui est présenté jusqu’au 28 juillet au Monument-National. Les deux hommes y essaient chacun du nouveau matériel pendant une heure en jouant sur les oppositions. «On est tout à fait différents. Je suis assez dynamique et énergique, Franky est très calme et lent. On aime l’idée de donner une sorte de confusion, on joue aussi avec la couleur de peau, on se demande qui est la colombe et qui est le corbeau», détaille Richardson Zéphir. Ce festival est particulier pour l’humoriste, puisqu’il a participé aux dix éditions depuis 2009, année qui coïncidait avec son lancement dans l’humour à temps plein.