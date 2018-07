Transmettre l’envie de jardiner aux Nord-Montréalais

Durant tout l’été, des ateliers horticoles sont proposés à l’Îlot-Pelletier pour partager des techniques, connaissances et surtout la passion du jardinage.

À travers ce projet du Système alimentaire pour tous (SAPT) au sein de l’organisme Paroles d’excluEs, les responsables des ateliers ont l’intention de poursuivre le verdissement du quartier en impliquant directement les citoyens.

«On veut leur donner les outils, les compétences et le plaisir parce qu’on veut tout faire pour multiplier ce qui se fait ici», précise Ismael Hautecoeur, chargé d’expertise en production alimentaire pour le SAPT.

«Ici», ce sont les jardins et ruches qui ont été développés autour de l’Îlot Pelletier. Avec l’aide de ses citoyens, ce complexe résidentiel de la Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal (SHAPEM) a développé un pôle d’activité au cœur des immeubles avec notamment un centre de la petite enfance, un espace de détente et un potager. Il y a un an, des ruches se sont ajoutées sur le toit avec l’aide de l’organisme Alvéole et un verger / potager a été planté à côté du stationnement de l’école secondaire Calixa-Lavallée.

«Si on se remet il y a dix ans en arrière, c’était un lieu de criminalité. Aujourd’hui, on déguste les fruits du jardin, c’est un lieu multiculturel, multigénérationnel et on est tous là pour améliorer la dynamique du quartier. Ça fait des petits», se félicite M. Hautecoeur.

Dans le cadre de la programmation des ateliers horticoles, une journée de visite des jardins et des ruches a été organisée jeudi 19 juillet pour présenter ces installations aux citoyens. Une vingtaine de personnes y a assisté et les participants ont pu goûter les premiers produits récoltés à l’Îlot Pelletier.

Développement

En plus des ateliers proposés aux citoyens de Montréal-Nord, le SAPT souhaite développer l’apprentissage du jardin dès le plus jeune âge. Ainsi, des nouveaux bacs de plantations à la hauteur des enfants du CPE de l’Îlot Pelletier ont été aménagés dans le jardin du complexe d’habitation pour leur faire découvrir l’agriculture urbaine.

Par ailleurs, le développement du site se poursuit puisqu’une deuxième ruche a été ajoutée sur le toit cette année avant une troisième en 2019. Le SAPT espère aussi récolter les premiers fruits du verger dans les prochaines années et envisage de développer une petite entreprise de transformation de ces produits dans l’arrondissement. Les responsables du projet laissent toutefois le choix et la responsabilité aux citoyens de décider de l’avenir de cet espace revitalisé.

«En même temps que les arbres grandissent, on veut créer des noyaux de citoyens qui partageront leurs expériences et connaissances pour porter ces projets dans le quartier», explique Ismael Hautecoeur.

Pour assister aux ateliers horticoles, contactez le Système alimentaire pour tous au (514) 759-0726 ou sur Facebook.