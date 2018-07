Deux Nord-Montréalais sacrés champions du monde junior de football avec le Canada

Kevens Clercius et Freud Cesar ont remporté avec l’équipe du Canada le Championnat du monde junior 2018 organisé par la fédération internationale de football américain au Mexique.

Les deux anciens élèves de l’école secondaire Henri-Bourassa ont même réussi à se faire une place dans l’alignement de l’équipe nationale lors de cette compétition.

Après avoir brillamment passé la première phase en battant le Japon (28-22), les joueurs de l’Unifolié ont largement dominé la Suède sur le score de 49-6 en demi-finale avant d’affronter le Mexique lors de la grande finale. Même face à l’équipe qui jouait la compétition à domicile, les Canadiens ont de nouveau su imposer leur puissance et ont remporté ce match sur le score de 13-7 dimanche 22 juillet. Il s’agit du troisième titre international junior pour le Canada après ceux de 2012 et 2016.

Pour Kevens Clercius et Freud Cesar, ce succès mondial est d’autant plus réjouissant qu’il était inattendu pour les deux joueurs nord-montréalais. Il y a encore quelques semaines, ils ne pensaient même pas rejoindre l’équipe du Canada. Ils ont été repérés tardivement lors des camps de printemps au sein de leurs équipes du Collège Montmorency et du Cégep du Vieux-Montréal par Paul-Eddy St-Vilien, ancien entraîneur des Carabins, qui a par la suite alerté le superviseur de l’équipe nationale Steve Sumarah.

Respectivement receveur et porteur de ballon, Kevens et Freud ont tous les deux été formés au football au sein des Béliers de Henri-Bourassa au secondaire et cette expérience au Mexique était leur première avec l’équipe nationale. Habitués au football canadien, les deux sportifs ont travaillé l’adaptation au football américain pour être prêts pour cette échéance puisque la taille du terrain, la dimension du ballon et le nombre de joueurs sont notamment différents.