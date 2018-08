Des critiques persistent autour de l’hommage à Fredy Villanueva

Commémorations Cette conférence de presse était aussi l’occasion de présenter les commémorations des 10 ans de la mort de Fredy Villanueva. Dès ce samedi 4 août, à la Ruche d’art du Musée des Beaux-Arts, une activité de création artistique sera proposée de 12h à 17h pour tous ceux qui ont été touchés par ces événements. Des oeuvres seront réalisées sur place et seront ensuite affichées lors des célébrations du 9 août dans le stationnement du parc Henri-Bourassa. Ce soir-là, dès 17h, des prises de parole auront lieu et des archives seront exposées en plus des oeuvres. Tous les participants sont invités à s’habiller en blanc. Enfin le 11 août, la cinquième édition du festival Hoodstock à la Maison Communautaire et Culturelle de Montréal-Nord évoquera aussi le souvenir de Fredy Villanueva. Durant ce rassemblement dédié à la discussion autour d’enjeux politiques et de société, les problématiques soulevées par sa mort et l’évolution de la situation au cours des dix dernières années figureront au programme des activités.