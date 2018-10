Le budget 2019 fait la part belle aux travaux publics

Les élus de Montréal-Nord ont adopté le budget 2019 ainsi que le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2019-2021, au cours d’une séance extraordinaire du conseil d’arrondissement lundi dernier. Une large part est accordée aux travaux publics.

Le budget s’élève à 41,4 M$, soit une hausse de 4,5% par rapport à celui de 2018. Cette hausse s’explique notamment par une réaffectation de surplus ainsi que par une hausse des transferts de la Ville-centre. La plus grosse partie des dépenses sera allouée aux travaux publics, qui compteront pour un peu plus de 17 M$ dans le budget. Ces dépenses serviront notamment à entretenir la voirie, l’aqueduc, le déneigement ou encore les parcs et espaces verts.

Les élus de l’arrondissement promettent en outre de limiter à 1% maximum l’augmentation de la taxation locale pour les citoyens. De son côté, la mairesse Christine Black s’est déclarée très satisfaite du budget 2019.

«En agissant avec rigueur et en respectant la capacité de payer des citoyens, nous pouvons présenter un budget qui nous permettra d’offrir à nouveau en 2019 des services municipaux de qualité à la population, affirme-t-elle. Ce budget nous permet aussi de dégager les sommes nécessaires pour soutenir notre jeunesse et le développement économique de notre territoire, deux domaines qui me tiennent particulièrement à cœur.»

Le PTI 2019-2021 prévoit quant à lui 31,4 M$ d’investissements. Pour rappel, le PTI représente les budgets dont l’arrondissement disposera au cours des trois prochaines années pour réaliser des investissements de nature durable sur les infrastructures du territoire. Ces investissement s’engagement à respecter trois principes directeurs : l’engagement envers la jeunesse, l’amélioration du cadre urbain et la poursuite de projets mobilisateurs. Plusieurs priorités ont été ciblées pour l’année 2019 au sein des parcs et espaces verts, de l’aménagement urbain, des équipements sportifs du réseau routier et des bâtiments municipaux.

Les priorités 2019 du PTI 2019-2021