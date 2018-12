La bibliothèque Henri-Bourassa va être rénovée

Plus d’un million de dollars ont été débloqués par la Ville de Montréal pour la rénovation de la bibliothèque Henri-Bourassa.

Les travaux, qui débuteront en février prochain, prévoient notamment l’amélioration des espaces d’accueils et l’installation de solutions automatisées de retour et de tri des documents.

Le chantier entraînera en premier lieu une fermeture partielle et en alternance des sections jeunesse et adultes. Dans un second temps, l’établissement fermera complètement ses portes pour quelques semaines.

A noter que durant la période des travaux, il n’y aura pas d’activités et l’accueil de groupes scolaires et de garderies ne sera pas possible. Cependant, le prêt et de documents et l’accueil de groupes seront offerts par la bibliothèque Yves-Ryan et la bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire à la place.

L’arrondissement explique qu’il sera en mesure de donner plus précisions et de détails dans le courant du mois de janvier.

La fin des travaux de rénovation est fixée à septembre 2019.