Retour sur l’année 2018 à Montréal-Nord

Le Guide vous propose un tour d’horizon chronologique des faits et événements qui ont marqué l’année 2018 à Montréal-Nord.

Des «tickets» invalidés

Montréal-Nord annonce que l’arrondissement demandera à la Ville d’invalider une série de contraventions émises à des automobilistes qui avaient garé leurs voitures dans le stationnement de l’aréna Garon pendant les opérations de déneigement.

Chien, coyote ou loup ?

En ce début d’année 2018, une vidéo suscite de vifs débats chez les internautes, après qu’un automobiliste ait filmé un animal marchant lentement dans une rue limitrophe aux territoires d’Ahuntsic et de Montréal-Nord. Si certains pensent directement à un coyote, d’autres penchent vers la piste du loup ou du chien.

Nouvelle arme pour la salubrité

En février, l’administration Black annonce la création d’un fonds d’urgence de 250 000 $ pour permettre, en cas de défaut du propriétaire d’un immeuble, de réaliser certains travaux urgents qui nécessitent une intervention immédiate pour des raisons de santé et de sécurité. C’est une nouvelle arme pour lutter contre l’insalubrité des logements à Montréal-Nord, un secteur comptant l’une des plus fortes proportions de ménages rapportant des problèmes de moisissures visibles à Montréal.

Visite royale à Montréal-Nord

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde de Belgique ont profité de leur première visite d’État au Canada pour faire une halte à l’école Le Carignan, en mars. Réputés pour être sensibles à la cause des plus jeunes, les souverains sont venus observer de leurs propres yeux la portée des projets de persévérance développés par l’école.

Deux policiers du PDQ 39 reconnus coupables de profilage racial

En mars, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse reconnait coupable de profilage racial Jean-Michel Fournier et Martin Robidoux, tous deux policiers du poste de quartier 39. Cette décision fait suite à l’arrestation musclée d’un jeune homme noir survenue à Montréal-Nord en 2011. Les deux policiers sont condamnés à verser 14 000$ en dommages à la victime, Davids Mensah.

Le Provigo de Montréal-Nord ferme ses portes

Ouvert depuis 40 ans au sein du Mail Léger, le magasin Provigo a cessé son activité le 28 avril dernier. L’enseigne fermera par souci de rentabilité. Il a depuis été remplacé par l’enseigne Tigre Géant.

Le Cercle des fermières vandalisé

En avril, le chalet du parc Oscar qui accueille le Cercle des Fermières de Montréal-Nord est vandalisé. Des individus ont profité des heures de fermeture pour casser des vitrines, renverser des meubles et saccager des objets. Aucun vol n’a pour autant été constaté.

Le Pino Café opte pour les sacs compostables

Le Pino Café devient le premier commerce à proposer des sacs compostables plutôt que des sacs en plastiques à Montréal-Nord. L’initiative est proposée par la Coop éco-Nord, qui souhaite l’étendre à tous les commerçants du quartier.

La rue de Dijon s’agrandit encore

Pour sa troisième saison, l’organisme La Pépinière entame son projet de piétonisation et d’installations estivales sur la rue de Dijon, en y ajoutant un tronçon supplémentaire. Face à l’engouement de la population du quartier pour cet espace piéton, celui-ci pourrait devenir permanent.

395 millions investis pour le SRB Pie-IX

Le projet d’envergure de service rapide par bus sur le boulevard Pie-Ix prend forme. Une somme de 395 millions de dollars a été déboursée par la Ville de Montréal pour le mettre en place. Les travaux, qui ont débuté il y a quelques semaines, devraient se terminer en 2022.

Un procès pour un policier

Le policier Christian Gilbert subira un procès criminel, a tranché le juge Pierre Labelle de la cour supérieure mardi. Il est accusé de l’homicide involontaire de Bony Jean-Pierre survenu lors d’une rafle anti-drogue menée à Montréal-Nord le 31 mars 2016.

Une millionnaire à Montréal-Nord

Résidente de Montréal-Nord, Suzanne Gendron a remporté 1 M$ lors du tirage 6/49 du 7 juillet. C’est en allant valider son billet au Dépanneur Tony sur le boulevard Langelier que cette Nord-montréalaise a eu l’heureuse surprise de découvrir qu’elle avait remporté ce gain, sans même savoir qu’elle figurait parmi les vainqueurs du tirage. «Un million! Veux-tu rire de moi?», a-t-elle lancé à la personne au comptoir.

Une piste cyclable fait débat

Le projet de rénovation du boulevard Industriel lancé par Montréal-Nord suscite de vifs débats. Les commerçants estiment que l’installation prévue d’une piste cyclable sur le boulevard est une aberration. En août, une affiche invitant à «klaxonner» contre la future piste met le feu aux poudres chez les pro-vélos. Le projet a depuis été reporté en 2019 par l’arrondissement, évoquant des travaux préparatoires « plus complexes et plus longs que prévus ».

Black ordonne l’euthanasie d’un chien dangereux

Le 19 août dernier, un chien mord six personnes, dont deux enfants. Des suites de cette attaque, l’arrondissement décide de prononcer l’euthanasie du chien, qui provoquera l’ire de certains défenseurs de la cause animale, parmi lesquels l’avocate Anne-France Goldwater, qui menace d’engager des poursuites. Une enquête sera ouverte par le SPVM pour déterminer s’il y a eu négligence ou non de la part des propriétaires de l’animal. À l’heure actuelle, le chien est toujours en vie et l’enquête se poursuit.

Réconciliation autour de la place de l’Espoir

Un mois après l’hommage en demi-teinte à Fredy Villanueva à l’occasion des dix ans de sa mort des suites d’une interpellation policière, la place de l’Espoir est inaugurée. Le nom de Fredy est finalement apposé sur une plaque commémorative, comme le demandait la famille. Une « petite victoire » selon les proches du défunt.



Bourassa-Sauvé demeure un bastion libéral

La libérale Paule Robitaille est élue députée de la circonscription, en remportant plus de 46% des voix. Elle succède à Rita de Santis, qui avait annoncé son retrait de la vie politique quelques semaines plus tôt. Bourassa-Sauvé reste rouge.

Un ambitieux club veut animer les nuits de Montréal-Nord

Après avoir ouvert ce qu’ils qualifient de « l’un des plus grands clubs échangistes du monde », voilà que les propriétaires du club Entre nous 2 de Montréal-Nord annoncent qu’ils se lancent dans l’aventure des boîtes de nuit. Ils ouvriront Obsession, un club qui se veut digne des établissements de Las Vegas, sur le même site que leur établissement pour libertins.

Une maison terrifiante pour Halloween

Trois habitants de Montréal-Nord ont décidé de transformer leur immeuble en maison hantée le soir de l’Halloween, afin de proposer une activité originale aux enfants du quartier. Les fonds récoltés ont été reversé à une association caritative. L’article est rapidement devenu l’un des plus partagés en 2018 sur la page Facebook du Guide de Montréal-Nord.





Fin de la reconnaissance des nouveaux organismes

L’arrondissement décide de modifier sa politique de reconnaissance des nouveaux organismes, en suspendant temporairement les demandes d’accréditation. L’arrondissement évoque un trop plein d’organismes communautaires à Montréal-Nord, qui en recenserait 94 à l’heure actuelle.

L’épicerie gratuite de Montréal-Nord a trouvé son local

Le marché Bon Accueil ouvrira ses portes en Mars 2019, dans un local situé sur le boulevard Henri-Bourassa. Les clients les plus démunis pourront venir magasiner gratuitement dans cette nouvelle enseigne.