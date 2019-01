Déneigement de nuit : l’arrondissement se veut rassurant

Instaurée depuis octobre, la nouvelle gestion du déneigement à Montréal-Nord, qui inclut plus de chargement de nuit, ne semble pas plaire à tout le monde.

Plusieurs citoyens ont interpellé les élus de l’arrondissement, parmi lesquels Christine Black, qui a préféré éteindre d’emblée l’incendie en publiant des explications à ce sujet sur sa page Facebook.

Dans une vidéo de quelques minutes, la mairesse de Montréal-Nord explique que malgré les désagréments, le chargement de nuit est « beaucoup plus efficace » et plus sécuritaire que l’ancienne gestion.

« Nous sommes conscients que ce sont des changements importants, souligne Christine Black dans la vidéo. Mais nous sommes en période d’apprentissage, on s’ajuste. Nous essayons de donner le meilleur service. »

De son côté, Daniel Buissières, responsable des communications de l’arrondissement, assure que le nombre de plaintes reçues au 311 n’a pas augmenté quand on le compare à la même période l’an passé.

« Nous avons reçu une dizaine de requêtes lors de la dernière tempête, pas plus que d’habitude en ce qui trait au déneigement. »