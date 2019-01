Une nouvelle application pour se faire livrer sa bière à Montréal-Nord

L’entreprise Bières sans limites propose la livraison à domicile de produits de dépanneur via une plateforme web. Elle proposera ce service pour la première fois à Montréal.

C’est le dépanneur C+, situé à Montréal-Nord, qui sera le premier à adopter ce service sur l’île.

«Le dépanneur propose déjà un service de livraison par téléphone, explique Jimmy St-Pierre, président et fondateur de Bière sans limite. Ce que nous leur apportons, c’est des livraisons supplémentaires via notre site web et notre application mobile. C’est beaucoup plus facile et convivial que par téléphone.»

Tout le processus de livraison se fait en effet en ligne sur les différents supports numériques de Bières sans limites. Après avoir rentré son code postal, l’entreprise redirige le client vers le dépanneur et la boutique en ligne de ce dernier.

«La personne n’a pas à se creuser la tête pour savoir quel dépanneur à proximité appeler, détaille Jimmy St-Pierre. Il suffit juste de rentrer son code postal et la personne est immédiatement redirigée vers le dépanneur proposant de la livraison via nos services le plus proche.»

La livraison à domicile est ensuite opérée par l’équipe de livraison du dépanneur déjà en place. Une idée qui a séduit Christian El-Khoury, propriétaire du dépanneur C+.

«Cela ne me coûtera rien en plus et m’apportera potentiellement des livraisons supplémentaires, se réjouit-il. De plus, les dirigeants m’ont garanti que j’aurais l’exclusivité dans le secteur. Cela me donnera un avantage.»

Les clients qui passeront par Bières sans limite n’auront aucun contact avec le dépanneur, et tout se fera en ligne. L’entreprise touchera deux dollars pour chaque livraison.

«Nous proposons également une formule mensuelle d’abonnement, avec toutes les livraisons gratuites pour 5 dollars par mois, explique Jimmy St-Pierre. L’abonnement est rentabilisé après trois livraisons.»

Un service qui doit faire ses preuves

Jimmy St-Pierre explique que son entreprise ne souffrira pas de la concurrence des géants comme Foodora ou Uber Eats, car ces derniers ont leurs propres livreurs.

«Au Québec, quand ça touche à la bière, il faut impérativement que ce soit une personne du magasin qui procède à la livraison, assure-t-il. Par leur mode de fonctionnement habituel, ces entreprises ne sont donc pas autorisées à le faire.»

Selon Christian El-Khoury, les gros dépanneurs de Montréal-Nord font déjà en moyenne une centaine de livraisons par jours via téléphone. Avec cette nouvelle formule en ligne, le commerçant ne se fixe pas d’attentes particulières.

«J’ai 24 ans, je suis évidemment pour une transition numérique, mais j’attends de voir si le service peut faire ses preuves dans un dépanneur, exprime le propriétaire de C+. Les clients veulent un service rapide, et peut-être qu’il est encore plus rapide de passer par téléphone. Nous avons plus de 1000 articles en magasin, le client connait généralement le produit spécifique qu’il recherche. Il aura plus tendance à passer par téléphone selon mon avis.»

Déjà présent depuis trois ans au Québec, Bière sans limite espère de son côté conquérir le marché montréalais.

«Nous cherchons à nous étendre à d’autres dépanneurs dans le reste de la ville, affirme le président de la compagnie. Notre but à terme, c’est de couvrir toutes les grandes villes du Québec.»

Si l’entreprise est ambitieuse, elle n’opère pour l’heure qu’une dizaine de livraison par jour dans la ville de Québec.

«Ce n’est pas beaucoup, mais nous sommes encore peu connus, assure Jimmy St-Pierre. Tout l’enjeu est de nous faire connaitre, car la demande est là, notamment chez les personnes âgées ou à mobilité réduite.»

Les Nord-Montréalais souhaitant faire appel aux services de Bière Sans Limite peuvent d’ores et déjà le faire en se rendant sur le site web de la compagnie : http://www.bieresanslimite.com