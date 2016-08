Agenda communautaire du 23 août 2016

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_guide@tc.tc.

Service de médiation gratuit

La médiation est un processus volontaire et confidentiel de résolution de conflits, où une tierce personne en aide une autre à résoudre une situation conflictuelle (voisinage, familial, cercle social, propriétaire-locataire, organisationnel, etc). Information: 514 598-1522, poste 262 ou 2901, boul. Gouin Est, http://www.institutpacifique.com.

Joujouthèque

La Joujouthèque de Montréal-Nord rouvrira ses portes le 1er septembre dès 15h. L’horaire et les coûts d’adhésion restent les mêmes avant la fermeture estivale. Les dons de jouets et bénévoles sont les bienvenus. Information: 514 324-2779.

Activités

Le Cercle du troisième âge de Montréal-Nord organise son petit déjeuner bla-bla-bla, le 27 août, à 9h au Buona Sera.

Une activité détente avec Gisèle Plasse aura lieu les jeudis, à 10h, dès le 15 septembre.



Travail de bureau

L’Enjeu: cap sur l’emploi inc. propose gratuitement des services spécialisés s’adressant aux femmes à la recherche d’un poste en travail de bureau (réception, secrétariat, comptabilité, bureautique, etc.). Évaluation de compétences à l’aide de tests conçus par des professionnels, bilan personnalisé, identification des employeurs potentiels, possibilité de formation et perfectionnement, recherche d’emploi intensive, aide au placement et banque d’emplois en travail de bureau.

Pour plus de renseignements: composez 514 858 5288, poste 0.

Conférence et spectacle

Une présentation des Plans d’épargne d’invalidité enregistrés se déroulera au 3535, boulevard Rosemont, le 28 août, à 16h, suivis d’un spectacle de danse et de chant. Les billets se vendent à 10$ au admin1980@videotron.ca ou 514 788-3911, poste 232.

Les profits seront remis à la Fondation de l’Est.

Symposium d’art

L’Association des artistes en Arts visuels du nord de Montréal invite la population à venir découvrir des artistes passionnés par leur art lors du Symposium d’art le 27 août, de 10h à 19h, et le 28 août, de 10h à 17h. Les artistes peindront sur place et présenteront leurs oeuvres récentes. Cette activité se déroulera au parc Ottawa, au coin des rues Fleury et Belleville. Information: Sergio Gutierrez au 514 573-9882.

Souper dansant

Les joueurs de pétanque d’été au parc Sauvé, du cercle du troisième âge de Montréal-Nord, auront leur souper dansant le samedi 17 septembre, à 18h, dans la grande salle du 11121, avenue Salk.

Activités

Le cercle du troisième âge de Montréal-Nord organise des parties de palets à compter du mercredi 14 septembre, de 12h45 à 15h45, au 11121, avenue Salk. Les autres activités, telles que le mini-bingo et la pétanque-atout, commenceront le 12 septembre. La carte de membre sera disponible à partir du 12 septembre.

De plus, les soupers avec danse sont de retour les 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre, 4 février, 8 avril et 6 mai, à 18h dans la grande salle du Centre de loisirs.

Médiation

Travail de bureau

Francisation

Le Centre communautaire multi-ethnique de Montréal-Nord en collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, offre des cours de francisation à temps partiel gratuits pour les niveaux de débutant à avancé. La date d’évaluation est prévue pour le mercredi 31 août, à 9h.

Appelez au 514 329-5044 ou se rendre au 11121, avenue Salk, bureau 5A.

Saison automne

La saison automnale du cercle du troisième âge de Montréal-Nord commencera le 12 septembre au 11121, avenue Salk. Minibingo, pétanque-atout, badminton, bridge, etc.



À la recherche de ses ancêtres

La Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord invite la population à visiter le nouveau centre de recherches en généalogie au premier étage de la bibliothèque Yves-Ryan (4740 rue de Charleroi, angle rue Éthier). Tous les lundis de 10h à 16h. Entrée libre pour tous les citoyens. Information au 514 328-4000, poste 5580 ou shgmn.org.



100 ans

Il est possible de consulter un livre sur les 100 ans de Montréal-Nord, les lundis, de 10h à 16h, à la Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord (4740, rue de Charleroi). Information: shgmn.org, lashgmn@videotron.ca ou 514 328-4000, poste 5580.

Les services de la Popote roulante

La Popote roulante est un service communautaire du Carrefour des retraités de Montréal-Nord qui livre des repas chauds à domicile. Les personnes qui préparent et livrent les repas sont des bénévoles. La contribution demandée sert à défrayer les coûts de la nourriture et de la livraison. Ce service est disponible 5 midis par semaine ou selon les besoins. Il est également possible de participer à d`autre activités, tel que les dîners communautaires. Pour plus d’informations: 514 326-1223.