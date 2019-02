Agenda communautaire du 27 septembre 2016

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_guide@tc.tc.

AGA

Le Groupe d’entraide Alzheimer de Montréal-Nord invite la population le lundi 17 octobre, à 13h15 à l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu au 11441, boul. Lacordaire, salle 449. Un petit goûter sera servi.

Information: Huguette Péloquin au 450 963-6375 ou moniquehuguette @bell.net.

Activité

Le Club de l’âge d’or Sainte-Colette invite la communauté à venir participer à une activité de Noël en automne le samedi 15 octobre. Départ de l’église Sainte-Colette à 9h, direction Trois-Rivières (dîner sur place). Rendez-vous à Saint-Jean de Portneuf pour un tour guidé de la ville, diverses activités et expositions. Souper sur place avec Les contes et légendes du Père Alvace accompagné de trois musiciens. Le prix est de 159$/personne. Informations et inscriptions Lambert Richard au 514 321-3959.

Information

La Table de Quartier Montréal Nord en santé invite les organismes membres, les citoyens et autres organisations à un groupe mensuel de partage d’informations de différentes organisations actives dans Montréal Nord, appelé Le secret de Polichinelle. Ce moment informel permet de présenter un nouveau projet, sensibiliser sur un enjeu du quartier, présenter un nouvel employé, faire connaître une nouvelle ressource ou activité. Réunions les 31 octobre, 28 novembre, 30 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril, 29 mai, de 8h à 9h30, à la maison de la culture et communautaire de Montréal-Nord, 12004, boulevard Rolland, Salle 222. Pour information: liaison@tqmns.org ou 514 328-4000, poste 5644.

Déménagement

La maison des jeunes L’Ouverture tient à aviser ses membres, ses partenaires et intéressés que ses locaux sont fermés pour le déménagement. Les activités intra murales seront de retour vers le 3 octobre dans les nouveaux locaux situés au 6425, boul. Léger, local SS04.

Soutien scolaire

Connaissez-vous quelqu’un qui n’a pas son Diplôme d’étude secondaire ? Demandez à cette personne de contacter le Centre Jean-Paul-Lemay au 514 326-6868 ou pcemai2006@hotmail.com ou par notre page facebook. La prochaine session de Rafraichissement scolaire en 5 ou 10 semaines débute le 3 octobre. Inscription à l’avance, tous les mercredis, 13h-19h et jeudi, 10h-16h30. Documentation et conseils pertinents pour l’équivalence de secondaire 5. Place limitée. Premier arrivé, premier servi.

Activités

Le cercle du troisième âge de Montréal-Nord organise des soupers avec danse les 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre, 4 février, 8 avril et 6 mai, à 18h dans la grande salle du Centre de loisirs. Les parties de palets sont le mercredi, de 12h45 à 15h45, au 11121, avenue Salk. Les autres activités, telles que le mini-bingo et la pétanque-atout ont commencé depuis le 12 septembre.

Activités

Le Club de l’âge d’or Sainte-Colette organise des activités le jeudi, dès 13h, dont le scrabble, les cartes et des dîners communautaires. Les cours de danse en ligne reprennent le mardi dès 13h et la mise en forme dès 10h, à la maison culturelle et communautaire (12000, boulevard Rolland). Information: André Boulerice au 514 955-7810.

Musiciens recherchés

L’Orchestre d’harmonie de Montréal-Nord procède au recrutement des instrumentistes à vent et percussion pour compléter chaque section. Les répétitions se déroulent dans une ambiance chaleureuse et amicale. N’hésitez pas à nous contacter. 514 324-3242, ber-toni-harm-hb@hotmail.ca.

Activité pour aînés

Les Habitations les boulevards invitent les personnes âgées de plus de 60 ans à se joindre aux activités suivantes: exercices physiques et mentaux, atelier de peinture, support informatique, danse en ligne, conférences, cinéma, pétanque, club de lecture et plus. Pour info, Isabelle au 514 387-8066, 3230, boulevard Henri-Bourassa Est.

Activité

L’Association des retraitées(es) de l’éducation de Montréal-Nord invite la population à des activités de jour, au Centre des loisirs de Montréal-Nord, au 11121 avenue Salk, dès septembre. Danse en ligne (lundi), stretching (mardi), anglais (mercredi), scrabble (mercredi), cardio-tonus musculaire-étirement (jeudi) et aquaforme (vendredi).

Info: G.Gagné au 514 648-4411.

Médiation

L’Institut Pacifique propose un service de médiation gratuit. La médiation est un processus volontaire et confidentiel de résolution de conflits, où une tierce personne en aide une autre à résoudre une situation conflictuelle (voisinage, familial, cercle social, propriétaire-locataire, organisationnel, etc). Information: 514 598-1522, poste 262.

Travail de bureau

L’Enjeu: cap sur l’emploi inc. propose gratuitement des services spécialisés s’adressant aux femmes à la recherche d’un poste en travail de bureau (réception, secrétariat, comptabilité, bureautique, etc.). Évaluation de compétences à l’aide de tests conçus par des professionnels, bilan personnalisé, identification des employeurs potentiels, possibilité de formation et perfectionnement, recherche d’emploi intensive, aide au placement et banque d’emplois en travail de bureau.

Pour plus de renseignements: composez 514 858 5288, poste 0.

À la recherche de ses ancêtres

La Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord invite la population à visiter le nouveau centre de recherches en généalogie au premier étage de la bibliothèque Yves-Ryan (4740 rue de Charleroi, angle rue Éthier). Tous les lundis de 10h à 16h. Entrée libre pour tous les citoyens. Information au 514 328-4000, poste 5580 ou shgmn.org.

100 ans

Il est possible de consulter un livre sur les 100 ans de Montréal-Nord, les lundis, de 10h à 16h, à la Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord (4740, rue de Charleroi). Information: shgmn.org, lashgmn@videotron.ca ou 514 328-4000, poste 5580.

Les services de la Popote roulante

La Popote roulante est un service communautaire du Carrefour des retraités de Montréal-Nord qui livre des repas chauds à domicile. Les personnes qui préparent et livrent les repas sont des bénévoles. La contribution demandée sert à défrayer les coûts de la nourriture et de la livraison. Ce service est disponible 5 midis par semaine ou selon les besoins. Il est également possible de participer à d`autre activités, tel que les dîners communautaires. Pour plus d’informations: 514 326-1223.