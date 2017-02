Agenda communautaire du 21 février 2017

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_guide@tc.tc.

Cours gratuit

Le cercle des fermières de Montréal-Nord propose des cours de tricot débutant, le mercredi, à 13h, et crochet débutant, le mardi à 13h, au 10660, boulevard Saint-Michel. Du scrabble duplicata s’y déroule le vendredi, dès 13h.

Information: 514 328-4196 ou 514 237-0662.

Bénévole recherché

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord recherche des bénévoles à l’accueil et prise de documents. Une formation sera offerte à tous les bénévoles. Être disponible en mars et en avril. Pour information: 514 328-1114.

Voyage

Le club de l’âge d’or Sainte-Colette offre un voyage à Ottawa pour célébrer le 150<+>e<+> de la Confédération canadienne incluant la visite de Rideau Hall, la Cour Suprême du Canada et une croisière sur le canal Rideau. L’organisme offre également un voyage aux Grands Voiliers de Québec incluant le dîner, une croisière sur le fleuve et visite du quartier Petit Champlain. Les départs s’effectueront de l’église Sainte-Colette. Pour plus d’information, contactez Lambert Richard au 514 321-3959.

Activité

Le cercle du troisième âge invite la population à plusieurs voyages et activités: le 9 mars, visite au Casino, 16 mars, cabane à sucre chez Alcide Parent, et le 29 juin, une croisière Escapade de trois heures sur le lac Memphrémagog, escale à Georgeville. Pour infos: 514 327-1050 ou au 11121, rue Salk. Pour les personnes qui jouent au Whist militaire, il y a une activité le mercredi, de 13h à 15h30.



Ouverture d’un centre de jour pour personne atteinte de maladies type Alzheimer

Le temps d’une pause annonce l’ouverture d’une journée d’activités en centre de jour pour les personnes atteintes de maladies cognitives de type Alzheimer. Les activités ont lieu le vendredi de 8h30 à 15h30, à la Résidence Lionel-Bourdon, 12100 Rodolphe-Forget. Pour toute information, contacter Catherine Royer-Bérard, intervenante psychosociale au 514-722-3000 # 2167 ou à admissions@tempsdunepause.org.

Conférence

La Fédération des associations régionales haïtiennes de la Diaspora Canada organise la conférence Succès et défis mitigés des jeunes noirs au Québec, le 25 février, à 17h, au 5816, rue Charleroi. Un léger goûter sera offert. L’entrée est gratuite.

Recrutement

Le Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé est à la recherche de 10 jeunes passionnés et motivés pour réaliser leur idée d’affaires ou d’entreprise sociale pour sa prochaine cohorte de jeunes entrepreneurs. Les participants doivent être âgés entre 18 et 35 ans, habiter Montréal-Nord et ne pas recevoir de prestations d’assurance emploi.

Information et inscription: 514 327-5555, poste 213 ou entrepreneurship@cjebourassasauve.com.

Clinique d’impôts

Le Centre communautaire multiethnique de Montréal-Nord (11121, avenue Salk) met à la disposition des personnes à faible revenu une clinique d’impôts gratuite pour la déclaration de l’année 2016. Pour être admissible, le montant du revenu, pour une personne, 20 000$ et pour un couple, 26 000$. Pour chaque personne à charge supplémentaire, le maximum additionnel est de 2000 $. L’inscription aura lieu du jusqu’au 24 février. Information: 514 329-5044.

Recherche de conducteurs

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord a besoin de bénévoles – conducteurs pour son service d’épicerie collective. La personne bénévole doit posséder une voiture et être assez en forme pour aider les personnes à embarquer et débarquer du véhicule. Les frais de transport seront remboursés par l’organisme. Si cette activité bénévole vous intéresse, veuillez communiquer avec Josée Messier au 514 328-1114.

Information

La Table de Quartier Montréal Nord en santé invite les organismes membres, les citoyens et autres organisations à un groupe mensuel de partage d’informations de différentes organisations actives dans Montréal Nord, appelé Le secret de Polichinelle. Ce moment informel permet de présenter un nouveau projet, sensibiliser sur un enjeu du quartier, présenter un nouvel employé, faire connaître une nouvelle ressource ou activité. Réunions les 27 février, 27 mars, 24 avril, 29 mai, de 8h à 9h30, à la maison de la culture et communautaire de Montréal-Nord, 12004, boulevard Rolland, Salle 222. Pour information: liaison@tqmns.org ou 514 328-4000, poste 5644.

Activités

Le cercle du troisième âge de Montréal-Nord organise des soupers avec danse les 8 avril et 6 mai, à 18h dans la grande salle du Centre de loisirs. Les parties de palets sont le mercredi, de 12h45 à 15h45, au 11121, avenue Salk. Les autres activités, telles que le mini-bingo et la pétanque-atout ont commencé depuis le 12 septembre.