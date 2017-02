Agenda communautaire du 28 février 2017

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_guide@tc.tc.

Jeux FADOQ

Les 20es Jeux FADOQ Île de Montréal auront lieu du 8 au 13 mai. Les personnes de 50 ans et plus sont invitées à s’inscrire à l’une des 12 disciplines: badminton, balle-molle, course, golf, marche, natation, pétanque, petites quilles, pickleball, tennis, Tennis de table et volleyball. Catégories offertes: «participatif» ou «compétitif». Pour plus d’information: 514 271-1411, poste 232 ou montreal.fadoq.ca/jeux.

Recherche de bénévoles

Le carrefour des retraités de Montréal-Nord est à la recherche de bénévoles pour assurer la livraison des repas à domicile. Les personnes intéressées doivent composer le 514 326-1223. Un repas chaud est livré le midi, cinq jours par semaine aux personnes en perte d’autonomie qui en font la demande. Pour s’inscrire au service, on compose le 514 326-1223.

Semaine de relâche

Les organismes jeunesses de Montréal-Nord proposent aux jeunes de participer à un tournoi de soccer, le 8 mars, à assister à un spectacle de patin sur glace, le 9 mars, et de prendre part à un tournoi de basketball, le 10 mars. Information et inscription: 514 324-7621.

Activités pour aînés

Les Habitations les Boulevards invitent les aînés âgés de plus de 60 ans à se joindre à ses activités de scrabble, danse en ligne, support information, improvisation, cinéma, club de lecture et plus. Pour de l’information, on joint Isabelle au 514 387-8066, du mercredi au vendredi, entre 9h et 17h, ou au anim.boulevards@yahoo.ca.

Bénévole recherché

Programme Horizon jeunesse est à la recherche de bénévoles pour accompagner trois jeunes nouvellement arrivés au pays dans leurs devoirs et leurs leçons, et qui apprennent le français. Un des objectifs serait de permettre à la mère qui parle uniquement le Dioula de développer des stratégies pour pouvoir ensuite accompagner ses enfants dans leurs devoirs. Les personnes doivent être disponibles deux heures par soir, deux soirs par semaine, dans un appartement sur le boulevard Gouin, près du boulevard Saint-Michel, et doivent parler le Dioula. Les personnes intéressées peuvent joindre Josée Messier au 514 328-1114.

Journée de la femme

Halte-femmes invite les femmes de Montréal-Nord et des environs à célébrer la Journée internationale des femmes lors de son brunch interculturel qui se tiendra le 8 mars, de 11h30 à 15h30. Les participantes sont invitées à apporter un mets de leur pays à partager dans un grand repas commun et une tenue traditionnelle pour un défilé du monde. Ce sera aussi l’occasion d’échanger et de découvrir comment se déroule la Journée internationale des femmes à travers le monde. Pour s’inscrire, on compose le 514 328-2055.

Cours

Le cercle des fermières de Montréal-Nord propose des cours de tricot débutant, le mercredi, à 13h, et crochet débutant, le mardi à 13h, au 10660, boulevard Saint-Michel. Du scrabble duplicata s’y déroule le vendredi, dès 13h.

Information: 514 328-4196 ou 514 237-0662.

Inscription soccer

Le club de soccer de Montréal-Nord est actuellement en période d’inscription pour la période estivale. Les gens peuvent s’inscrire au soccer.csmn@yahoo.com ou au 438 933-7489. Des frais de 35$ s’ajoutent pour les inscriptions après le 12 mars. Information: WWW.SOCCER-MONTREANORD.COM

Semaine de relâche

La maison de la famille – Entre Parents de Montréal-Nord organise plusieurs activités gratuites dans le cadre de la semaine de relâche. Slam, cinéma, sortie au centre de la nature, initiation à la science et bien plus attendent les participants. Information et inscription au 514 329-1233.

Bénévole recherché

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord recherche des bénévoles à l’accueil et prise de documents. Une formation sera offerte à tous les bénévoles. Être disponible en mars et en avril. Pour information: 514 328-1114.

Activité

Le cercle du troisième âge invite la population à plusieurs voyages et activités: le 9 mars, visite au Casino, 16 mars, cabane à sucre chez Alcide Parent, et le 29 juin, une croisière Escapade de trois heures sur le lac Memphrémagog, escale à Georgeville. Pour infos: 514 327-1050 ou au 11121, rue Salk. Pour les personnes qui jouent au Whist militaire, il y a une activité le mercredi, de 13h à 15h30.

Ouverture d’un centre de jour pour personne atteinte de maladies type Alzheimer

Le temps d’une pause annonce l’ouverture d’une journée d’activités en centre de jour pour les personnes atteintes de maladies cognitives de type Alzheimer. Les activités ont lieu le vendredi de 8h30 à 15h30, à la Résidence Lionel-Bourdon, 12100 Rodolphe-Forget. Pour toute information, contacter Catherine Royer-Bérard, intervenante psychosociale au 514-722-3000 # 2167 ou à admissions@tempsdunepause.org.

Information

La Table de Quartier Montréal Nord en santé invite les organismes membres, les citoyens et autres organisations à un groupe mensuel de partage d’informations de différentes organisations actives dans Montréal Nord, appelé Le secret de Polichinelle. Ce moment informel permet de présenter un nouveau projet, sensibiliser sur un enjeu du quartier, présenter un nouvel employé, faire connaître une nouvelle ressource ou activité. Réunions les 27 mars, 24 avril, 29 mai, de 8h à 9h30, à la maison de la culture et communautaire de Montréal-Nord, 12004, boulevard Rolland, Salle 222. Pour information: liaison@tqmns.org ou 514 328-4000, poste 5644.

Activités

Le cercle du troisième âge de Montréal-Nord organise des soupers avec danse les 8 avril et 6 mai, à 18h dans la grande salle du Centre de loisirs. Les parties de palets sont le mercredi, de 12h45 à 15h45, au 11121, avenue Salk. Les autres activités, telles que le mini-bingo et la pétanque-atout ont commencé depuis le 12 septembre.