Agenda communautaire du 18 avril 2017

Promenade de Jane

La coop de solidarité Éconord invite la population à découvrir Montréal-Nord à travers ses jardins de toutes sortes lors de la Promenade de Jane. Les fruits et légumes poussent sur cette ancienne terre agricole. Joignez-vous aux organisateurs pour imaginer comment le développement de l’agriculture urbaine pourrait faciliter l’accès des citoyens de Montréal-Nord à des fruits et des légumes frais et de qualité. Le samedi 6 mai, à 13h30, au 10861 boulevard Pie-IX. Information au 514 326-5447.

Tournoi de poker

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Brendan organisent un tournoi de poker «Texas Hold’em» au profit de la Fondation de l’hôpital Marie-Clarac.

Le cinquième tournoi annuel des Chevaliers de Colomb aura lieu le vendredi 28 avril, au sous-sol de l’église Notre-Dame-de-Pompei, ( 9775, rue J.-J.-Gagné). Un buffet sera servi, à compter de 18h30, avant de donner le coup d’envoi au tournoi, à 20h.

Les billets sont en vente au coût de 75$, incluant le buffet.

On peut s’informer davantage ou se procurer des billets auprès de Salvatore Caruso au 514 918-1961 ou Luciano Gidari au 514 518-8708 ou Victor Di Lena au 514 993-3046.

Conférence sur les premiers colons à Montréal

La Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord, en partenariat avec les bibliothèques de Montréal-Nord, organise une conférence le lundi 24 avril à 13h30 à la bibliothèque Yves-Ryan, 4740 rue de Charleroi. Le conférencier Marcel Fournier racontera comment un premier groupe de 63 pionniers s’établit à Montréal. Ils furent rejoints par un second groupe de 12 colons puis en 1643 par dix autres colons. Entrée libre.

Information au 514 328-4000, poste 4235.

Assemblée générale

L’organisme Mener autrement tient son assemblée générale annuelle le 29 avril à 12h au 11479, Avenue P.-M.-Favier. Le plan d’action 2018 sera adopté lors de cet événement. Informations sur le site http://www.menerautrement.org.

Fin des activités

Le Cercle du 3e Âge de Montréal-Nord tient à informer la population de la date de la fin d’activités, soit du 5 mai au 11 septembre. Le dernier souper sera le 6 mai avec M.C. Castonguay. Information au 514 327-1050.

Ateliers pour combattre les préjugés

Des étudiantes du cégep Marie-Victorin, en partenariat avec Un itinéraire pour tous, proposent des ateliers de discussion sur les préjugés le mardi 18 avril, de 17h à 18h30. Rendez-vous au 12004, boulevard Rolland, à la maison culturelle et communautaire. Un goûter communautaire sera servi et il y aura aussi une garderie pour les enfants. Inscription obligatoire.

Service d’aide pour obtenir un travail de bureau

L’Enjeu : cap sur l’emploi propose gratuitement des services spécialisés s’adressant aux femmes à la recherche d’un poste en travail de bureau (réception, secrétariat, comptabilité, bureautique…). Évaluation de compétences à l’aide de tests conçus par des professionnels, bilan personnalisé, identification des employeurs potentiels, possibilité de formation et perfectionnement, recherche d’emploi intensive, aide au placement et banque d’emplois en travail de bureau. Informations au 514 858 5288, poste 0.



Ouverture d’un centre de jour pour personne atteinte de maladies type Alzheimer

Le temps d’une pause annonce l’ouverture d’une journée d’activités en centre de jour pour les personnes atteintes de maladies cognitives de type Alzheimer. Les activités ont lieu le vendredi de 8h30 à 15h30, à la résidence Lionel-Bourdon, 12100 Rodolphe-Forget. Pour toute information, contacter Catherine Royer-Bérard, intervenante psychosociale au 514 722-3000, poste 2167 ou à admissions@tempsdunepause.org.

Visites d’été du Cercle des fermières

Le Cercle des fermières de Montréal-Nord invite les personnes intéressées à s’inscrire dès à présent pour ses activités de l’été. L’organisme propose une visite des grands voiliers le 19 juillet avec un départ à 8h30. Une sortie pour découvrir l’exposition MosaïCanada et célébrer ainsi le 150e anniversaire de la Confédération sera organisé le 30 août avec un départ prévu à 7h30. Informations et inscriptions au 450 492-2778 ou à l’adresse reinamtl@gmail.com.



Jeux FADOQ

Les 20es Jeux FADOQ Île de Montréal auront lieu du 8 au 13 mai. Les personnes de 50 ans et plus sont invitées à s’inscrire à l’une des 12 disciplines: badminton, balle-molle, course, golf, marche, natation, pétanque, petites quilles, pickleball, tennis, Tennis de table et volleyball. Catégories offertes: «participatif» ou «compétitif». Pour plus d’information: 514 271-1411, poste 232 ou montreal.fadoq.ca/jeux.

Cours

Le Cercle des fermières de Montréal-Nord propose des cours de tricot débutant, le mercredi, à 13h, et crochet débutant, le mardi à 13h, au 10660, boulevard Saint-Michel. Du scrabble duplicata s’y déroule le vendredi, dès 13h.

Information: 514 328-4196 ou 514 237-0662.

Activités pour aînés

Les Habitations les boulevards, au coin Henri-Bourassa et St-Michel, invite les résidents de 60 ans et plus à ses activités: scrabble, exercices, danse en ligne, support informatique, improvisation, cinéma, club de lecture et plus… Informations au 514 387-8066 du mercredi au vendredi de 9h à 17h ou anim.boulevards@yahoo.ca.