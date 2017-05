Agenda communautaire du 16 mai 2017

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_guide@tc.tc.

Paniers

L’Épisole, épicerie solidaire de l’Est, organise une distribution de paniers d’épicerie le 27 mai, à compter de 13h, au coût de 15$ pour les membres. Réservation: 514 965-1887.

Recherche de chauffeur

Le Centre communautaire multi-ethnique de Montréal-Nord cherche un chauffeur pour son organisme ayant un permis de classe 5, étant sur l’assurance emploi, recevant la sécurité du revenu ou sans-emploi. Lieu de travail: 11121, avenue Salk. Nombre d’heures: 35 heures par semaine, du lundi au vendredi. Personnes intéressées: 514 329-5044.

Service gratuit de résolution de conflits

Dans le cas d’une situation conflictuelle avec le voisinage, la famille, dans son cercle social, avec son propriétaire, avec son locataire ou au travail, il est possible de faire appel à l’un des médiateurs de l’Institut Pacifique. Le médiateur accompagnera la personne dans le cheminement de la résolution de conflits, dans un contexte confidentiel, indépendant et sécurisant. Information: 514 598-1522, poste 262, http://www.institutpacifique.com.

Recherche de bénévoles

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord recherche un bénévole pour assurer la coordination des visites et appels d’amitié. Horaire flexible et possibilité d’effectuer les tâches de la maison. Une formation est offerte. Veuillez communiquer avec Josée Messier au 514 328-1114.

Poste à combler

Postes à combler au sein du conseil d’administration du Centre d’action bénévole de Montréal-Nord. Personnes recherchées ayant à coeur l’engagement citoyen et prêtes à travailler activement au développement du Centre d’action bénévole. L’assemblée générale annuelle de l’organisme se tiendra le jeudi 15 juin à 19h. Veuillez contacter Josée Aubertin, 514 328-1114.

Assemblée générale

Le Cercle du troisième âge de Montréal-Nord tiendra son assemblée générale le 6 juin, à 13h30, dans la salle 2-4 du Centre de Loisirs de Montréal-Nord. Pour information, téléphonez au 514 327-1050

Service d’aide pour obtenir un travail de bureau

L’Enjeu : cap sur l’emploi propose gratuitement des services spécialisés s’adressant aux femmes à la recherche d’un poste en travail de bureau (réception, secrétariat, comptabilité, bureautique…). Évaluation de compétences à l’aide de tests conçus par des professionnels, bilan personnalisé, identification des employeurs potentiels, possibilité de formation et perfectionnement, recherche d’emploi intensive, aide au placement et banque d’emplois en travail de bureau. Informations au 514 858 5288, poste 0.

Ouverture d’un centre de jour pour personne atteinte de maladies type Alzheimer

Le temps d’une pause annonce l’ouverture d’une journée d’activités en centre de jour pour les personnes atteintes de maladies cognitives de type Alzheimer. Les activités ont lieu le vendredi de 8h30 à 15h30, à la résidence Lionel-Bourdon, 12100 Rodolphe-Forget. Pour toute information, contacter Catherine Royer-Bérard, intervenante psychosociale au 514 722-3000, poste 2167 ou à admissions@tempsdunepause.org.

Visites d’été du Cercle des fermières

Le Cercle des fermières de Montréal-Nord invite les personnes intéressées à s’inscrire dès à présent pour ses activités de l’été. L’organisme propose une visite des grands voiliers le 19 juillet avec un départ à 8h30. Une sortie pour découvrir l’exposition MosaïCanada et célébrer ainsi le 150e anniversaire de la Confédération sera organisé le 30 août avec un départ prévu à 7h30. Informations et inscriptions au 450 492-2778 ou à l’adresse reinamtl@gmail.com.

Cours

Le Cercle des fermières de Montréal-Nord propose des cours de tricot débutant, le mercredi, à 13h, et crochet débutant, le mardi à 13h, au 10660, boulevard Saint-Michel. Du scrabble duplicata s’y déroule le vendredi, dès 13h.

Information: 514 328-4196 ou 514 237-0662.

Activités pour aînés

Les Habitations les boulevards, au coin Henri-Bourassa et St-Michel, invite les résidents de 60 ans et plus à ses activités: scrabble, exercices, danse en ligne, support informatique, improvisation, cinéma, club de lecture et plus… Informations au 514 387-8066 du mercredi au vendredi de 9h à 17h ou anim.boulevards@yahoo.ca.