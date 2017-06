Le 188ème groupe de scoutisme marin récolte 815$

Ces fonds ont été amassés lors d’une opération de ramassage des bouteilles consignées dans les rues du quartier Sainte-Collette. Les scouts âgés de 9 à 17ans, sont allés à la rencontre des citoyens pour leur demander leurs consignes. En tout, près de 5 960 bouteilles de plastique et 700 en verre ont été récupérées.

Cet argent servira à la sortie des guides et des éclaireurs au Jamborée 2017 de l’Association des Aventuriers de Baden-Powell, à Fort-Coulonge, et permettra aussi aux louveteaux de se rendre au rendez-vous de la course des grands voiliers à Québec.

Le 188ème groupe de scoutisme marin de Montréal-Nord fêtera son 50ème anniversaire lors de la rentrée scolaire.