Agenda communautaire du 20 juin 2017

Assemblée générale

Le Café-jeunesse multiculturel organise son assemblée générale annuelle le 20 juin, à 18h, au 11121, avenue Salk.

Vente de garage

La Halte-femmes Montréal-Nord organise sa vente de garage annuelle, le 5 juillet, de 10h à 16h, au 6532, boulevard Léger. Le coût de location est de 15$ par table. Réservation: 514 328-2055.

En cas de pluie, l’événement est remis au lendemain.

Atelier

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord, par l’entremise de son Service d’accompagnement aux nouveaux arrivants (SANA), offre un atelier gratuit pour compléter sa demande de carte de résident permanent, le 22 juin, de 13h30 à 15h30, au 4642, rue Forest. Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire au plus tard le mardi 20 juin, au 514 328-1114, poste 101 ou sana@cabmtl-nord.org.

Visites d’été du Cercle des fermières

Le Cercle des fermières de Montréal-Nord invite les personnes intéressées à s’inscrire dès à présent pour ses activités de l’été. L’organisme propose une visite des grands voiliers le 19 juillet avec un départ à 8h30. Une sortie pour découvrir l’exposition MosaïCanada et célébrer ainsi le 150e anniversaire de la Confédération sera organisée le 30 août avec un départ prévu à 7h30. Informations et inscriptions au 450 492-2778 ou à l’adresse reinamtl@gmail.com.

Activités pour aînés

Les Habitations les boulevards, au coin Henri-Bourassa et Saint-Michel, invite les résidents de 60 ans et plus à ses activités: scrabble, exercices, danse en ligne, support informatique, improvisation, cinéma, club de lecture et plus… Informations au 514 387-8066 du mercredi au vendredi de 9h à 17h ou anim.boulevards@yahoo.ca.