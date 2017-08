Agenda communautaire du 29 août 2017

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_guide@tc.tc.

Reprise d’activités

Le Club de l’âge d’or Sainte-Colette invite les résidents à participer à ses activités, notamment le scrabble et jeux de cartes, offertes tous les jeudis au sous-sol de l’église Sainte-Colette, dès le 7 septembre, à 13h.

Les cours de danse en ligne reprendront le 5 septembre, à 13h, à l’église et les cours de mise en forme, recommenceront le 12 septembre, à 10h, à la maison culturelle et communautaire.

La carte de membre est en vente au coût de 7$, dès le 7 septembre.

Information: André Boulerice au 514 955-7810.

Francisation

Le Centre communautaire multi-ethnique de Montréal-Nord offre des cours gratuits de francisation pour les débutants et intermédiaires, à temps partiel, de 9h à 12h, du lundi au jeudi. Inscription en cours au 514 329-5044.

Cours de français

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord organise six ateliers gratuits de conversation en français afin d’améliorer la prononciation, enrichir le vocabulaire et apprivoiser les particularités de la langue parlée au Québec. Les cours auront lieu les jeudis, du 7 septembre au 12 octobre, de 16h à 18h, au 4642, rue Forest.

Inscription: Mariela Hernandez, au 514 328-1114, poste 101, ou sana@cabmtl-nord.org.

Visites d’été du Cercle des fermières

Le Cercle des fermières de Montréal-Nord invite les personnes intéressées à s’inscrire à sa sortie pour découvrir l’exposition MosaïCanada et célébrer ainsi le 150e anniversaire de la Confédération sera organisée le 30 août avec un départ prévu à 7h30. Information et inscription au 450 492-2778 ou à l’adresse reinamtl@gmail.com.

Activités pour aînés

Les personnes âgées de plus de 60 ans sont invitées à participer aux activités des Habitations les boulevards, dont des ateliers de peinture, scrabble, danse en ligne, support informatique, improvisation, cinéma et club de lecture. Information: du mercredi au vendredi, de 9h à 17h, il est possible de joindre Isabelle au 514 387-8066 ou anim.boulevards@yahoo.ca.

Service d’aide pour obtenir un travail de bureau

L’Enjeu : cap sur l’emploi propose gratuitement des services spécialisés s’adressant aux femmes à la recherche d’un poste en travail de bureau (réception, secrétariat, comptabilité, bureautique…). Évaluation de compétences à l’aide de tests conçus par des professionnels, bilan personnalisé, identification des employeurs potentiels, possibilité de formation et perfectionnement, recherche d’emploi intensive, aide au placement et banque d’emplois en travail de bureau. Informations au 514 858 5288, poste 0.

Activités

L’AREQ (Association des retraités de l’éducation de Montréal-Nord) invite la population à des activités de jour, au Centre des loisirs de Montréal-Nord, au 11121 avenue Salk. Septembre: danse en ligne (lundi), stretching (mardi), anglais (mercredi), scrabble (mercredi), cardio-tonus musculaire-étirement (jeudi) et aquaforme (vendredi).

Info: G.Gagné: 514 648-4411.

Reprise d’activités

Le Cercle du troisième âge de Montréal-Nord reprend ses activités, le 11 septembre, avec des nouveautés, dont le tennis de table, le jeudi après-midi. L’organisme propose du mini-bingo, pétanque-atout, sacs de sable, whist militaire, badminton, des soupers dansants et plus encore.

Le cercle propose une sortie au casino du Mont-Tremblant, le 14 octobre, et au spectacle hommage à Tom Jones & E. Humperdinck au casino de Montréal, le 9 novembre.

Information: 11121, avenue Salk ou 514 327-1050. La carte de membre est de 8$.



Souper pétanque

Le premier souper pétanque du Cercle du troisième âge de Montréal-Nord aura lieu le 16 septembre, à 18h. Les billets sont disponibles au coût de 25$. Les autres soupers se dérouleront les 7 octobre, 4 novembre et 9 décembre.

Réservation et information: 514 852-1368.

Service gratuit de résolution de conflits

Dans le cas d’une situation conflictuelle avec le voisinage, la famille, dans son cercle social, avec un propriétaire, avec un locataire ou à son travail, il est possible de faire appel à un médiateur de l’Institut Pacifique. Le médiateur accompagnera l’individu dans le cheminement de la résolution de conflits, le tout dans un contexte confidentiel, indépendant et sécurisant. Tél: 514 598-1522, poste 262 http://www.institutpacifique.com ou 2901, Boul. Gouin Est.