Agenda communautaire du 12 septembre 2017

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_guide@tc.tc.

Conférence sur le bonheur

Les Habitations les boulevards propose la conférence Le bonheur est-il contagieux offerte par Tél-Aînés, le mercredi 13 septembre, à 13h30, au 3230, boulevard Henri-Bourassa.

Inscription: 514 387-8066.

Conférence sur Expo 67

La Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord, en partenariat avec les bibliothèques de Montréal-Nord, propose la conférence Expo 67: modernité et ouverture sur le monde offerte par le conférencier Michel Pratt, le 18 septembre, à 13h30, à la bibliothèque Yves-Ryan (4740, rue de Charleroi).

Information: 514 328-4000, poste 4235 ou shgmn.org.

Services spirituels pour migrants

Les demandeurs d’asile peuvent profiter de services spirituels en français, anglais, créole, espagnol, portugais, etc. les jeudis 19h, au Centre Jean-Paul Lemay (3735, Monselet).

Information: 514 439-1012 ou par WhatsApp au 514 822-2647.

Souper pétanque

Le souper pétanque du Cercle du troisième âge de Montréal-Nord aura lieu le 16 septembre, à 18h. Les billets sont disponibles au coût de 25$. Réservation et information pour le souper pétanque: 514 852-1368.

Les autres soupers se dérouleront les 7 octobre, 4 novembre et 9 décembre. Réservation et information pour les soupers, on compose le 514 327-1050.

Activités pour aînés

Les Habitations les boulevards invitent les aînés à se joindre aux activités suivantes: scrabble, peinture, exercices physiques et remue-méninges, improvisation, support informatique, boîte à chansons, danse en ligne, cinéma, rendez-vous culturels et plus. Pour information: Isabelle 514 387-8066, les mercredi, jeudi et vendredi.



Journée portes ouvertes

Le Cercle de fermières de Montréal-Nord organise une journée portes ouvertes, le 13 septembre, de 10h à 16h, au parc Oscar (10660, boulevard Saint-Michel). L’organisme propose des cours et ateliers de couture, tissage, tricot, broderie, des activités récréatives, etc.

Francisation

Le Centre communautaire multi-ethnique de Montréal-Nord offre des cours gratuits de francisation pour les débutants et intermédiaires, à temps partiel, de 9h à 12h, du lundi au jeudi. Inscription en cours au 514 329-5044.

Activités

L’AREQ (Association des retraités de l’éducation de Montréal-Nord) invite la population à des activités de jour, au Centre des loisirs de Montréal-Nord, au 11121 avenue Salk. Septembre: danse en ligne (lundi), stretching (mardi), anglais (mercredi), scrabble (mercredi), cardio-tonus musculaire-étirement (jeudi) et aquaforme (vendredi).

Info: G.Gagné: 514 648-4411.



Reprise d’activités

Le Cercle du troisième âge de Montréal-Nord propose une sortie au casino du Mont-Tremblant, le 14 octobre, et au spectacle hommage à Tom Jones & E. Humperdinck au casino de Montréal, le 9 novembre.

Information: 11121, avenue Salk ou 514 327-1050. La carte de membre est de 8$.

Recherche de bénévoles

L’hôpital Marie-Clarac est à la recherche de bénévoles en soins palliatifs. Il s’agit de rencontre d’une durée de deux à trois heures par semaine auprès des patients. Cette offre s’adresse aux personnes de 18 ans et plus. Les plages horaires à combler sont du lundi au dimanche, de 8h à 10h, 10h à 13h, 13h à 16h et de 16h à 19h. Pour information, contacter Josée Messier au 514 328-1114.

Bénévoles recherchés

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord est à la recherche d’une personne pour effectuer la tâche de réceptionniste: accueillir les clients, expliquer les services, répondre au téléphone et diriger les appels entrants. Prière de communiquer avec Josée Messier au 514 328-1114.

Service gratuit de résolution de conflits

Dans le cas d’une situation conflictuelle avec le voisinage, la famille, dans son cercle social, avec un propriétaire, avec un locataire ou à son travail, il est possible de faire appel à un médiateur de l’Institut Pacifique. Le médiateur accompagnera l’individu dans le cheminement de la résolution de conflits, le tout dans un contexte confidentiel, indépendant et sécurisant. Tél: 514 598-1522, poste 262 http://www.institutpacifique.com ou 2901, Boul. Gouin Est.

Recherche de bénévole

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord offre un service d’impôt à des personnes à faible revenu et est à la recherche de bénévoles expérimentés pour se joindre à son équipe pour la saison des impôts de mars et avril 2018. Il recherche des bénévoles qui ont déjà produit leurs propres déclarations d’impôt et qui possèdent une bonne connaissance de l’informatique de base. Prière de communiquer avec Josée Messier au 514 328-1114.

Activités pour aînés

Les personnes âgées de plus de 60 ans sont invitées à participer aux activités des Habitations les boulevards, dont des ateliers de peinture, scrabble, danse en ligne, support informatique, improvisation, cinéma et club de lecture. Information: du mercredi au vendredi, de 9h à 17h, il est possible de joindre Isabelle au 514 387-8066 ou anim.boulevards@yahoo.ca.



Service d’aide pour obtenir un travail de bureau

L’Enjeu : cap sur l’emploi propose gratuitement des services spécialisés s’adressant aux femmes à la recherche d’un poste en travail de bureau (réception, secrétariat, comptabilité, bureautique…). Évaluation de compétences à l’aide de tests conçus par des professionnels, bilan personnalisé, identification des employeurs potentiels, possibilité de formation et perfectionnement, recherche d’emploi intensive, aide au placement et banque d’emplois en travail de bureau. Informations au 514 858 5288, poste 0.